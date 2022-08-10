眼睛出現黑點、飛蚊、或忽然閃光？　醫生警惕：晚一步都可能導致失明

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根據外媒AARP的報導，視網膜撕裂往往是由於眼睛老化引發的，每100人當中可能會有3個人遭遇視網膜剝落，比起青光眼或白內障，失明的比例較少，但是後果同樣非常嚴重。沒有疼痛並不意味著沒有症狀，事實上，視網膜剝離會出現以下三大明顯的警告信號：
1. 眼睛出現漂浮物
漂浮物可能看起來像蜘蛛網、飛蟲，看白色背景時特別明顯，它們像是眼前的斑點，但其實來自眼睛內部。這些漂浮物通常是由於眼球內的玻璃狀液，隨著年齡老化，逐漸液化，到了60歲左右，玻璃體就會自視網膜脫離，稱為後部玻璃體剝離（posterior vitreous detachment）。
眼科醫生指出，一般來說如果這種情況持續了一段時間，不需要太擔心，可能是正常的老化現象，並且糖尿病後其他相關疾病可能也會導致漂浮物出現。然而問題是，後部玻璃體剝離也有可能撕裂視網膜，進一步造成視網膜剝落。
2. 眼裏忽然閃光
閃光，在眼睛裡意味著視網膜受到了刺激，可能有東西在某處被拉動。眼科醫生說明，閃光可能是由於玻璃體剝離，也可能是視網膜撕裂，雖然玻璃體剝離是無害的，但是視網膜撕裂會造成嚴重的後果，因此出現閃光必須馬上就醫。
值得注意的是，患有偏頭痛的人也可能由於腦部血管痙攣，看到鋸齒狀線條的閃光或熱浪，通常會持續長達20分鐘，但視網膜撕裂而出現的閃光往往比較短暫。
3. 眼睛出現黑影
如果視網膜已經開始從眼睛後面剝落，就會經歷一個更明確的癥狀：眼前出現黑影，像幕布一樣，可能阻礙你側面、頂部或底部任意方位的視線。黑影一旦出現，就不會消失，而且可能會越來越大，到這種情況，拖延極大可能直接導致失明。
如果出現了上述三大癥狀，必須在24至48小時內及時去給眼科醫生檢查。
眼科醫生會在你的眼睛里滴入藥水，讓瞳孔擴大方便檢查視網膜的情況。如果發現小的裂口，可能會立即用激光進行治療；更嚴重的情況則需要手術，通常在幾天內進行。大多數人術後的視力能夠恢復到撕裂或剝離前的水平，但如果視網膜的中心部分——黃斑，已被破壞，則無法完全恢覆視力。
以下幾種情況，可能導致視網膜剝離的風險：
- 近視：近視眼的形狀較長，視網膜需要承受到額外的壓力，就有可能增加風險。
- 近期進行眼科手術：手術都會有風險，需要和醫生討論。
- 眼睛受傷：眼睛受外傷有時會導致視網膜撕裂和脫離。
- 有視網膜脫離的家族史。
- 常規眼科檢查也有可能影響眼球後壁的感覺組織層。
- 糖尿病：患有糖尿病相關眼病的人，視網膜上可能形成疤痕組織。
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