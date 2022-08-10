國人牙周病盛行率逾8成？推動8020口腔照護　守護全家健康

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社團法人中華民國家庭牙醫學會理事長王振穎醫師提醒民眾，口腔衛生是健康的基礎，落實成人「口腔檢查123」是最重要的關鍵：每「1」年完成健保補助「2」次洗牙，天天進行自我口腔檢查「3」步驟(如下)，及早治療牙周病。
一.吃硬的食物時和刷牙時確認牙齒有沒有流血；二.看看牙齒隙縫是否愈來愈大、牙齦是否有萎縮現象；三.用手、舌頭或牙刷去按壓牙齦時，確認牙齦是否有腫脹、疼痛或出血的狀況。
研究：自然牙降癡呆風險 我國與全球同步推動8020計畫
WHO提倡的「8020計畫」，此計畫旨在希望80歲長輩仍能保有20顆自然牙，擁有足夠的自然牙，不但可以提高咀嚼能力，根據研究顯示，也可降低罹患老年癡呆的風險。因此，台灣衛生福利部與WHO同步推廣8020計畫，期望喚起國人對口腔照護的意識。由社團法人中華民國家庭牙醫學會攜手台灣士卓曼醫療器械有限公司，於8月20日（六）在松山文創園區文化廣場舉辦「8020健康人生 因齒完美」口腔照護攤位活動，現場不僅有免費口腔檢查站，還有寓教於樂的口腔衛教遊戲攤位，來賓可持闖關卡通關蓋章，集滿章還可兌換精美禮品，歡迎民眾邀請家中長輩一同保護口腔健康。
♦活動時間：2022年08月20日 (週六) 下午13:00-16:00
♦活動地點：松山文創園區文化廣場 (台北市信義區菸廠路88號，誠品松菸一樓廣場）
♦活動報名專線：02-2541-0766 鄭先生 (請於周一至周五，上午10點至下午6點來電報名)
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54749
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