COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

國人牙周病盛行率逾8成？推動8020口腔照護　守護全家健康

國人牙周病盛行率逾8成？推動8020口腔照護　守護全家健康
國人牙周病盛行率逾8成？推動8020口腔照護　守護全家健康

健康醫療網

2022-08-10 10:01:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】根據衛福部心口司104-105年度成年與老年人口腔健康調查計畫報告，80歲以上老年人口有高達88.7%有牙周問題，而台灣成人牙周病盛行率高達80.4%，其中50-64歲牙周病的罹患風險是18-34歲的6.7倍。牙周病對中、老年人造成的危害不侷限於口腔，還可能促成系統性疾病（如心血管疾病、糖尿病等）的發生或進展，對於健康的影響不容忽視！

我是廣告 請繼續往下閱讀
落實口腔檢查123　健康人生、從齒開始

社團法人中華民國家庭牙醫學會理事長王振穎醫師提醒民眾，口腔衛生是健康的基礎，落實成人「口腔檢查123」是最重要的關鍵：每「1」年完成健保補助「2」次洗牙，天天進行自我口腔檢查「3」步驟(如下)，及早治療牙周病。

一.吃硬的食物時和刷牙時確認牙齒有沒有流血；二.看看牙齒隙縫是否愈來愈大、牙齦是否有萎縮現象；三.用手、舌頭或牙刷去按壓牙齦時，確認牙齦是否有腫脹、疼痛或出血的狀況。

研究：自然牙降癡呆風險　我國與全球同步推動8020計畫

WHO提倡的「8020計畫」，此計畫旨在希望80歲長輩仍能保有20顆自然牙，擁有足夠的自然牙，不但可以提高咀嚼能力，根據研究顯示，也可降低罹患老年癡呆的風險。因此，台灣衛生福利部與WHO同步推廣8020計畫，期望喚起國人對口腔照護的意識。由社團法人中華民國家庭牙醫學會攜手台灣士卓曼醫療器械有限公司，於8月20日（六）在松山文創園區文化廣場舉辦「8020健康人生 因齒完美」口腔照護攤位活動，現場不僅有免費口腔檢查站，還有寓教於樂的口腔衛教遊戲攤位，來賓可持闖關卡通關蓋章，集滿章還可兌換精美禮品，歡迎民眾邀請家中長輩一同保護口腔健康。

♦活動時間：2022年08月20日 (週六) 下午13:00-16:00

♦活動地點：松山文創園區文化廣場 (台北市信義區菸廠路88號，誠品松菸一樓廣場）

♦活動報名專線：02-2541-0766 鄭先生 (請於周一至周五，上午10點至下午6點來電報名)



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54749

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

「存夠本」防癌症！幹細胞儲存能清除癌變？醫師：2種人最好趁早

司機「患這病」頻腹痛　穩定治療追蹤找回工作與道路安全

百歲老人的「青春駐顏術」：別用肥皂洗臉、天天全妝　網友驚：英女王遇到對手了

吃了藥還是硬不起來？　GG不行竟是因為這個問題沒解決

我是廣告 請繼續往下閱讀