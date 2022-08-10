特企／花蓮慈濟攜手尖端醫　間質幹細胞助患者穩定復健路

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依中華民國脊髓損傷者聯合會統計，台灣脊髓損傷人數平均年齡約在27歲，使用輪椅的病友達92%，過去在臨床，受傷超過半年的病友，單靠復健得到的進展非常有限，這也是花蓮慈濟醫院攜手尖端醫積極發展再生醫學，通過衛福部特管法以間質幹細胞治療脊髓損傷的原因。
尖端醫董事長蘇文龍談到特管辦法，在幹細胞儲存銀行中，核准項目、核准件數及合作醫院都領先同業，在細胞培養技術與管控能力有目共睹，且再生醫學的應用範圍十分廣泛，被認為具有很大的未來性，而脊髓損傷只是其中的一環；「間質幹細胞有修復受傷組織的特性，它目前除了脊髓損傷外，也被用來治療退化性關節炎、免疫系統疾病等等，可以說是一項劃時代的醫療技術。」
全國「首家」通過衛福部核准，自體骨髓間質幹細胞治療脊髓損傷申請計畫的花蓮慈院及尖端醫，向產、官、學界分享間質幹細胞治療個案，26歲簡先生，六年前的一場車禍，造成胸椎第5、6節脊髓損傷，胸部以下癱瘓，得自行導尿；去年11月進行間質幹細胞治療後，可以控制何時上洗手間，也能雙腳踢地讓輪椅往前進。
原本無知覺的下半身，已慢慢找回感覺，簡先生分享他的「輪生逆轉勝」，感謝醫療團隊，有你們「醫」路相伴。
邱琮朗解說，間質幹細胞治療，是從病患體內抽取骨髓後，由尖端醫細胞製備場進行分離萃取及培養，再回輸到脊髓損傷的病灶處即完成，藉由脊髓損傷部位的神經串聯起來，讓細胞有機會修復。
自體骨髓間質幹細胞回輸手術，著重運動功能的恢復，以重建病患的部分感覺神經及運動功能、膀胱甚至是排便功能為主；再搭配復健、脊髓刺激術或肌肉鬆弛劑等多種治療方式，藉以提升幹細胞功能。
常人眼中，找回「感覺」是稀鬆平常之事，但對脊髓損傷患者來說，哪怕只是下肢多找回一公分的「感覺」，都能讓他們在未來的復健之路，更容易控制下半身，這對患者生理與心理的恢復，都有莫大助益。