特企／《蔚藍檔案》新春狂想曲第68號　活動劇情更新！

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除了有趣的活動劇情可以體驗外，官方同時推出2位新學生，首先是貫穿攻擊類型的打手「亞瑠(正月)」，使用「EX技能」時可以根據持有的惡行獲得技能COST，並對1名敵人造成等同攻擊力數值的傷害；若目標周圍有其他敵人時，會追加造成最多11次的攻擊傷害。接著是神祕攻擊類型的打手「無月(正月)」，具備了可以對弧形範圍內的敵人造成攻擊傷害的「EX技能」。不僅如此，也新增了「正月傳統花紋背景」、「正月放鬆被爐桌」等充滿新年氣氛的15種家具。
NEXON為紀念活動劇情更新，將贈送給於8月16日前登入遊戲的所有玩家「青輝石1,200個」，以及當玩家完成活動劇情與任務後，可以獲得「特製新年福袋」，在8月30日前可以使用該道具兌換「無月的神名文字」、「佳世子的神名文字」等多樣獎勵。
另外，NEXON也透過官方YouTube頻道公開本次活動劇情更新的PV影片。在影片中，玩家可以觀賞到因為某個理由，在大清早就聚集在一起的「亞瑠」與「徵信社68」成員們，以及「茜香」的特別造型。
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