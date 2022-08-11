彩虹糖含致癌白色染劑破壞DNA！ 專家警告：恐危害兒童免疫力、神經系統

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二氧化鈦是一種白色礦物粉體（俗稱鈦白粉），主要功能為白色染劑、增白作用，被廣泛使用於多種日常用品如防曬乳、化妝品、塑料、牙膏、以及顏料等，除此之外，在食品業中，二氧化鈦也可作為食用色素，常見於糖果、糕點裝飾、巧克力、及口香糖等。
據報導，由於無法排除服用二氧化鈦會破壞人體DNA的可能性，歐洲食品安全局（EFSA）已在2021年將二氧化鈦歸類為不安全被食用的物質，並於今年二月宣布禁止二氧化鈦作為食品添加物的用途。專家指出，累積在人體的二氧化鈦可能會導致體內DNA受到破壞，長期下來恐危害人體健康甚至有引發癌症的風險。
據悉，含二氧化鈦的食品添加劑目前已被許多歐洲國禁用，不過在美國仍然被食品藥物管理局（FDA）批准使用，並規定其含量不可超過食品重量的1%。
含二氧化鈦的食品還能安全食用嗎？
過量食用二氧化鈦對人體的危害到底有多大，目前還需要進一步的研究，但對於大部份甜食、糖果類都可能含有二氧化鈦，兒科專家也表示擔心吃太多是否會影響兒童的健康，如免疫力、神經系統的發展等，因此專家建議家長在挑選零食、糖果時最好先看清楚包裝上的成分標示，以避免購買到含有害成分的食品。
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