「這年齡」私密處最易感染！關鍵「4時期」保養方法全不同！

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前馬偕紀念醫院婦產科主治醫師、現為美無極美學診所婦產專科醫師林虹宏表示，女性私密處問題從青春期前、成年、懷孕期間到熟齡更年期大不相同，應避免長時間的悶熱，日常就要做好清潔保養的習慣，不要等到出問題才求診。
林虹宏指出，私密處的問題不僅是影響生理，長期更將影響自信與人際關係，最常見的問題就是「搔癢」，主要成因是感染或肌膚太過乾燥而造成。平時在私密處的衣物穿著上，應避免長時間的悶熱，減少穿著太緊的服裝，並養成正確的清潔與保養習慣；尤其夏季有許多女性民眾，為了穿比基尼美觀而做雷射除毛，術後更要更注意保濕照護。
女性4大時期「酸鹼」不同
私密處的清潔與保養，其實要因應每個時期的不同需求，可說是伴隨女性的一生。林虹宏進一步解釋，從青春期前、成年、懷孕期間，到熟齡更年期，pH值會有所改變，遭遇的私密相關問題也大不相同，清潔與保養的方式也當然會有變化：
- 3～12歲青春期前幼童：小女生的衛生觀念，通常相比成人來說較不成熟，在外如廁清潔不足、跑跳流汗悶熱，容易造成私密處感染，是家長需要注意的重點。而且在初經來臨之前，女性私密處的pH值約為7，呈現中性，因此挑選適合幼童的私密清潔用品更重要。
- 初經後的成年女性：當開始有月經規律來潮，女性的私密肌會轉為弱酸性，建議日常做好私密處的清潔，根據個人狀況也可以使用保養品，維持私密處的良好、通風環境，減少感染發生的機會。
- 經期期間或感染時期的女性：經期期間、性行為後與感染時期的女性，其私密處pH值會略高於平時，可能須防範抗菌，若有感到不適，建議先看醫生，並且搭配合適的私密清潔與保養品。
- 熟齡與更年期的女性：當女性到了更年期時，由於雌激素的分泌逐漸減少，私密處pH值會提高，逐漸變成中性，導致更年期婦女發生尿道感染頻率較高，也更容易遇到私密處乾澀的問題。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：私密處保養「4時期」清潔方法全不同！醫曝「這年齡後」最易感染
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54720
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