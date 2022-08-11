被動物咬傷、抓傷怎麼辦？醫教緊急處理，狂犬病致死率高別大意！

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王威傑醫師建議，被動物抓咬傷的當下，可用大量流動的清水及肥皂沖洗15分鐘，其後用生理食鹽水清洗，並將傷口殘餘的滲液沖洗乾淨，再用優碘或75%的酒精消毒，妥善初步處理後便盡快就醫，可至急診或是感染科、家醫科、外科等。基於上述處置，也建議登山出遊的民眾準備基本的醫藥箱，以備不時之需。
雖說一般而言自然是呼籲盡速就醫，不過也有一種情況常會讓民眾猶豫，例如被家貓、家犬咬傷，飼主通常會表示有打過疫苗不用緊張，但實際情況並未可知，而狂犬病在接觸後有一段長時間的潛伏期，此時檢測率不高，等身體有症狀出現時，往往疾病已快速進展。因此建議若情況允許，可觀察該動物的身體狀況，或與飼主留下聯繫請飼主留意，動物在咬傷人十日後是否有異常症狀，以爭取人體更早接受治療的契機。另外也可拍下該動物照片提供給醫師，不過此舉僅有助分辨是否為可能風險，不具判斷該動物是否染病的作用。
狂犬病致死率高、有疫苗可治，被動物抓傷、咬傷不可大意！
王威傑醫師說明，狂犬病是一種因狂犬病毒感染所引發的疾病，主要透過部分哺乳類動物抓咬形成傷口而傳染，如貓、狗、鼬獾、白鼻心、錢鼠、蝙蝠、黃喉貂等，人傳人較少見，但確實曾有出現過因器官移植而傳染的案例。病毒起初會在皮膚或肌肉組織增殖，並逐漸擴散到神經，潛伏期約3-8周，視傷口位置、個人免疫力而有所不同，此階段沒有症狀、不具傳染力、可接種疫苗。
但若病毒擴散到中樞神經便會在幾天內迅速發病，因感染神經所以容易出現各類神經異常症狀，如傷口局部異樣感、發熱，更嚴重一點則可能出現「恐水症」，如看到水時喉嚨緊縮、吞嚥困難等，也可能出現精神錯亂，更嚴重者則可能出現呼吸麻痺等各種維生系統衰竭，若置之不理致死率可達100%，因此提醒如有疑慮應盡速就醫接種疫苗，越早處置越好，以確保安全。
外出４觀念防狂犬病，養成「不亂碰動物」好習慣！
預防勝於治療，防範狂犬病根本之道自然是遠離可能病原，王威傑醫師建議，民眾應養成出遊時避免與野生動物接觸或餵食的習慣，避免「阿～好可愛～」便靠近動物，用看的不會傳染，但若是被攻擊就有可能。另外，可能藏有蝙蝠的洞窟盡量避免前往，洞窟內若有大量蝙蝠，是有可能在未接觸蝙蝠、但受沾染分泌物的尖銳物劃傷而感染。若是一般在路上發現有野狗野貓等，建議繞道而行。而若是出國旅遊也可先了解該處是否為狂犬病疫區，若為疫區在前往之前應先施打疫苗，以利先作進一步防範。
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