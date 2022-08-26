中信房屋獲金仲獎經紀業獎　李志成：口碑建立不可忽視

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房地產總價高，許多買賣對客戶來說都是終身大事，一生可能就是買賣一兩棟的房屋，李志成笑著說：「我的個性處事方式與其他人不一樣，買賣不動產是很難得珍貴的任務，在買賣過程中要能處理好客戶的不動產，不會因為客人急售就賤賣，傷害客人的利益，誠實至上推心置腹才能建立好口碑，客戶就會一個介紹一個，產生漣漪效應。」
對他來說，房地產不只是買賣成交就完成的任務，「售後服務」也不可輕忽，油漆水電、房產疑難雜症、法律問題都是他們的服務範圍，甚至是財務規劃、節稅等專業服務他們也會提供建議，就如里長服務里民一樣，房仲業者也該做到親力親為才能扎根地方，取得客戶信任。
李志成回憶道：「剛開始自己是從地方品牌開始做起，但在貴人指引下，逐漸瞭解到品牌資源對公司發展的重要性，中信房屋將集團資源輔助於加盟主發展，在員工訓練上也有系統化的制度，提供最即時最新的房地產資訊，例如客戶在意各種稅制的課稅方式與落實時間，若沒有總公司整合報告，其實很容易漏失消息造成資訊落差。」
面對全球資金退潮，房地產也受到景氣衰退的影響，現階段買房子是對的時間嗎？他認為其實食衣住行是民生必需，有能力有看到喜歡的房產就該購入，就算升息短期會造成影響，但自用型住客不用太擔心，房地產終究是抗通膨的產品。他特別推薦南投得天獨厚的氣候與空氣品質，還有南投的工作機會其實很多，對於投資或是一般自住都是不錯的選擇。
此次獲得金仲獎不動產經紀業殊榮，李志成認為：「不怕做錯，最怕的是做錯不敢面對」對他來說，面對事情、解決事情是他處事宗旨，一開始雖然很辛苦，但只要多充實自己，和客戶談話有專業，加上強大的抗壓性，最終公司也能與同仁、客戶一起成長。