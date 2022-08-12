安溥令人意外的points　半夜偷看限制級電影《制服誘惑》

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最令人意外的是，安溥從學生時代就超級愛看港片，除了對周星馳的作品如數家珍，她還曾半夜起床偷看朱茵主演的限制級電影《制服誘惑》；此外，她還是《哥吉拉》系列電影的鐵粉，但從來沒看過《冰與火之歌》，也沒讀過《哈利波特》原著小說，精彩內容已於10日在《哇靠有事嗎》上線。
在宣傳期開始之前，安溥就事先做了不少功課，她捧著自己努力搜來的YouTuber名單，認真跟經紀人分享她喜歡哪些頻道與創作者，主動表示想上節目和他們交流，所以她到「Deer Deer米鹿」頻道聊星座、也接受理科太太訪問，還去了Yahoo TV陳文茜《茜問》，未來也不排斥上美食類、甚至搞笑無厘頭的頻道。
安溥曾說她和「美食」無緣，常常點外賣會送錯餐，就連上一般的熱炒店，也會遇到白飯賣完的窘境。日前她上《唐綺陽談星室》，原本節目有美食橋段，因錄影當天唐老師才確診康復解隔，為了防疫健康考量，取消共享美食的安排，但因為彼此相談甚歡，錄影結束就交換了對方聯絡方式，相約日後聚餐。
安溥說：「每一張專輯都有新的通告需要適應，過程中我都是誠心誠意，也在裡面交到很多朋友。」對於自己的表現，她表示：「我沒有出賣自己，只是比較害羞而已，日後也會把心得都寫在電子報和大家分享。」而安溥「最好的時光」照片與影片徵件活動，已在她的IG展開，優勝者將可獲得安溥日後演唱活動入場名額，詳請請見安溥IG：anpu_herstorybook或「聯成娛樂」粉絲頁。（編輯：楊穎軒）