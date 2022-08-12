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安溥令人意外的points　半夜偷看限制級電影《制服誘惑》

▲文青天后安溥公開「最令人意外的10個points」。（圖／聯成娛樂提供）
▲文青天后安溥公開「最令人意外的10個points」。（圖／聯成娛樂提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-08-12 00:00:00

即將在9月30日推出新專輯《9522》的安溥，相隔10年再發片，最大感受是宣傳模式變得很不一樣，因為當年還沒有這麼多YouTuber，Podcast也還沒出現。這一回，她像劉姥姥進大觀園般，挑戰了不少通告，笑稱：「這次宣傳期，我最高指導原則就是和團隊開開心心完成每個通告！」

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安溥的首播主打歌《最好的時光》5日已於各大音樂平台上線，雖然專輯下月底才會正式發行，她已開始上節目宣傳，例如到「華航林依晨」Ivy主持的Podcast《Ivy愛公葳》，分享女性成長心情；還在吳小帽、阿平主持的《哇靠有事嗎》，突破「文青女神」框架，公開「安溥最令人意外的10個points」，例如：身為文青天后，竟然除了廚房廁所，不管多吵都可以在任何地方秒睡；豬血糕和割包不能加花生粉、再難吃的地瓜球跟雙胞胎都會去買，以及害怕開罐頭...等。

▲安溥上《哇靠有事嗎》。（圖／聯成娛樂提供）
▲安溥上《哇靠有事嗎》，突破文青女神框架。（圖／聯成娛樂提供）
最令人意外的是，安溥從學生時代就超級愛看港片，除了對周星馳的作品如數家珍，她還曾半夜起床偷看朱茵主演的限制級電影《制服誘惑》；此外，她還是《哥吉拉》系列電影的鐵粉，但從來沒看過《冰與火之歌》，也沒讀過《哈利波特》原著小說，精彩內容已於10日在《哇靠有事嗎》上線。

在宣傳期開始之前，安溥就事先做了不少功課，她捧著自己努力搜來的YouTuber名單，認真跟經紀人分享她喜歡哪些頻道與創作者，主動表示想上節目和他們交流，所以她到「Deer Deer米鹿」頻道聊星座、也接受理科太太訪問，還去了Yahoo TV陳文茜《茜問》，未來也不排斥上美食類、甚至搞笑無厘頭的頻道。

▲安溥到「Deer Deer米鹿」頻道聊星座。（圖／聯成娛樂提供）
▲安溥到「Deer Deer米鹿」頻道聊星座。（圖／聯成娛樂提供）
▲安溥接受理科太太專訪。（圖／聯成娛樂提供）
▲安溥接受理科太太專訪。（圖／聯成娛樂提供）
安溥曾說她和「美食」無緣，常常點外賣會送錯餐，就連上一般的熱炒店，也會遇到白飯賣完的窘境。日前她上《唐綺陽談星室》，原本節目有美食橋段，因錄影當天唐老師才確診康復解隔，為了防疫健康考量，取消共享美食的安排，但因為彼此相談甚歡，錄影結束就交換了對方聯絡方式，相約日後聚餐。

▲安溥與唐綺陽相談甚歡，互留了聯絡方式。（圖／聯成娛樂提供）
▲安溥與唐綺陽相談甚歡，互留了聯絡方式。（圖／聯成娛樂提供）
安溥說：「每一張專輯都有新的通告需要適應，過程中我都是誠心誠意，也在裡面交到很多朋友。」對於自己的表現，她表示：「我沒有出賣自己，只是比較害羞而已，日後也會把心得都寫在電子報和大家分享。」而安溥「最好的時光」照片與影片徵件活動，已在她的IG展開，優勝者將可獲得安溥日後演唱活動入場名額，詳請請見安溥IG：anpu_herstorybook或「聯成娛樂」粉絲頁。（編輯：楊穎軒）

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