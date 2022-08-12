秀學生證爽吃開丼「獨享燒肉」！日本A5和牛99元：今開賣
中秋烤肉前哨戰開打！台灣創意燒肉品牌「開丼」才剛聯名日本擁有60年燒肉經驗的「京昌園」，攜手打造限量三款正宗「日式燒肉組合」，早鳥預購熱烈。再宣布祭出日本A5和牛「獨享燒肉套餐」，而且9/11前憑學生證加購「雪脂和牛肩小排」只要99元，今（12）日就可以手刀衝去開吃！
根據統計，台灣燒肉市場商機高達90億元，而且平價燒肉市占超過五成，不少年輕客群聚餐最愛選擇可以大口吃肉的平價燒肉餐廳；近年更因單身族群增加，不少業者紛紛開啟「一人燒肉」用餐模式，搶攻獨食市場趨勢。迎接9週年的「開丼」今夏醞釀品牌轉型，全新餐點主打日式定食吃得到更多元且精緻的菜色，並推行一個人就能獨享現烤燒肉。
首波主打就端出日本A5和牛，選自日本宮崎縣及熊本縣的和牛，取用肩膀到背部中央的部位，搶先開賣還祭出優惠。「雪脂和牛肩小排」今起於開丼限定門市（板橋、台中秀泰、高雄左營）搶先開賣，趕在中秋烤肉前犒賞還在放暑假的學生族群，推出「日本和牛初體驗」登大人活動，9/11前憑學生證加購「雪脂和牛肩小排」只要99元（原價250元，約39折）；開丼會員也能享有每份兩片的「雪脂和牛肩小排」只要199元（原價250元，約79折）的獨家優惠。
香港爆紅的「迷你烤爐燒肉便當」台灣也有了！台灣爆炒石頭火鍋「石研室」攜手南投野奢露營「峇嵐杉丘」，打造最強「杉中寶盒」，提供主廚特製日月潭紅玉紅茶釜飯，首發搭配牛五花、日本和牛隨時開烤！還有限定Klook獨賣的隱藏版「炭燒牛舌」，一個人開烤Chill到不行，台灣消費者不用再看著螢幕流口水。
因應中秋節烤肉熱潮，王品集團旗下3大燒肉品牌「Oh my!原燒、肉次方、最肉」推出7款燒肉禮盒應戰，8/25前不只有早鳥優惠價，預購再折200元、滿額還送氣泡酒；達成任務，再抽100名粉絲贈送總價值超過3,000元的套餐券。精品肉舖RÒUST BY T-HAM也打造5款職人級烤肉饗宴，開吃A5日本和牛、西班牙伊比利豬。