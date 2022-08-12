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千年一遇女星曬美照！激瘦成「排骨胸」　網心疼：多吃點

▲鞠婧禕有「4千年一遇美女」的封號。（圖／翻攝自鞠婧禕微博）
▲鞠婧禕有「4千年一遇美女」的封號。（圖／翻攝自鞠婧禕微博）

記者李亞妮/綜合報導

2022-08-12 13:00:00

有「4千年一遇美女」封號的中國女星鞠婧禕，擁有精緻外型和空靈氣質，也曾是「SNH48」團員，如今參與過不少戲劇作品，在中國演藝圈頗具知名度，微博粉絲數高達2300萬多人。不過近日屢傳顏值崩壞、整形爭議，她10日上傳多張生活照，原本是想與粉絲分享近況，卻被眼尖網友發現似乎瘦過頭，胸前還驚見「排骨胸」，讓網友都十分擔憂她的身體狀況。

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今年28歲的鞠婧禕，臉上完全看不出歲月痕跡，2013年從SNH48出道，5年前改以個人名義發展，在演歌雙棲都佔有一席之地，她也時常在社群平台更新日常。近日，鞠婧禕曬出一系列充滿夏季風格的美照，只見她身穿牛仔套裝，披上一件米色針織外套，展現纖細曲線、修長的天鵝頸，腰間挖空設計更露出驚人的螞蟻腰，紮起包子頭展現青春活力的樣貌。


▲有眼尖網友發現鞠婧禕似乎過瘦，出現「排骨胸」。（圖／翻攝自鞠婧禕微博）
▲有眼尖網友發現鞠婧禕似乎過瘦，胸前還出現「排骨胸」。（圖／翻攝自鞠婧禕微博）
不過，有眼尖網友發現，鞠婧禕似乎有些瘦過頭，上圍乍看之下有些空洞，胸前也驚見「排骨胸」，雖然露出的部位不多，但還是可以看見她消瘦身形，幾乎毫無贅肉，看起來體態薄如紙片，讓不少粉絲擔心她身體是不是出現問題，但還是有不少粉絲留言大讚女神「好美好漂亮」、「好美好美！都好絕」、「請問，妳是吃可愛長大的嗎？」

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