「肺栓塞」就醫變多　醫：推測與疫苗有關

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臺北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主治醫師楊博州說，由於新變異種Omicron的重症率低（僅0.3%），在政府選擇與之共存後，確診人數已從最高的單日8萬多，逐漸平緩下降，來急診就診的病因種類也隨時間出現變化。
楊博州指出，110年萬華區茶藝館開始的Delta株引起的大流行後，因其病種毒性較強且那時大眾對於疫苗有疑慮所以接種還不普遍，所以有些來急診就醫的病人其肺炎都已發展到呼吸衰竭需要插管的地步，而聽到新聞報導的民眾也因恐慌而紛紛擠至急診室來採檢，造成急診癱瘓。
肺栓塞病人變多 推測與疫苗副作用有關
而就在民眾普遍接種疫苗後嚴重肺炎的病患數下降了，反倒是一個少見疾病卻變多了，那就是肺栓塞，它的成因顧名思義就是肺動脈裡面的血液因為血栓塞住了、而阻塞物的來源可能為血栓、腫瘤、空氣、脂肪，塞住了之後病人常會有喘、胸悶、胸痛、咳血等，當它出現時會造成右心過勞與右心衰竭，其猝死率可達10%。
楊博州推測，這段期間肺栓塞的病人變多原因可能就是疫苗副作用，雖然AZ產生血栓機率只有百萬分之2-5，但畢竟急診室是一個濃縮區域重症病人的地方，所以110年這段搶打疫苗期間，病人來急診看病的病因也是隨之改變。
留意下肢靜脈血栓 避免嚴重併發症
楊博州提醒，下肢靜脈血栓常是肺栓塞來源，所以開刀、久臥久躺、慢性心臟衰竭、惡性腫瘤、生產後或懷孕婦女、口服避孕藥、肥胖、抽菸等患者應注意其下肢血液循環避免血栓生成、出現下肢腫痛合併呼吸喘的症狀出現時應及早就醫、以避免嚴重併發症。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54736
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