台大擬降分發名額比率！教團憂：貿然調整恐影響學生權益

我是廣告 請繼續往下閱讀
近年各招生管道全國核定名額平均比率，特殊選才占1.5%、繁星推薦15%、申請入學52%、分發入學約22、23%，實際錄取狀況，繁星推薦13至15%、申請入學45至50%、分發入學33%。許多大學盼教育部放寬繁星推薦、申請入學名額比率限制、解除分發入學保障下限，但教育部為回應教團、家長、師生期待，不讓比率失衡，針對分發入學核定名額沒設上限，但有保障下限，不能低於前一年太多。
今年有51所大學沒招滿，其中公立大學22所，私立大學29所；缺額最多的學校為文化大學2,378人。文大教務長方元沂表示，少子化對私校衝擊尤為嚴峻，各校受限於招生管道名額比率限制。
教育部核定台大在今年申請入學、繁星推薦、分發入學管道比率大約是「50%、10.5%、38%」，台大雖無缺額，但表態受少子女化影響，將增加個人申請、繁星推薦的比率，分發入學則下降，因申請入學招生管道名額每2年才可報教育部更動一次，因此台大預計明年先調整繁星推薦招生名額，從目前10.5%往上調升，但不會超過15%，分發入學管道則會從往下調，但實際的招生名額還得經過教育部核定後才會確定。
銘傳大學教育研究所助理教授謝念慈指出，今年分發招生名額遠大於登記人數，主要是少子化問題，若政府沒認知到這是國安問題、進行系統性處理，缺額狀況恐怕一年比一年嚴重；另一個則是試題的穩定度不夠，許多小的校系沒有在前面的升學管道就選到合適的人才，考生也不願花太多時間準備分科測驗，在前一階段管道就屈就於可以入學的志願。他認為，調控核定名額確實是解決缺額的一種方式。
考招新制首度上路，分科測驗改為60級分制，不考國、英、數乙，分發入學校系得改採學測成績，約7成校系組採計學測國英成績。
許麗吉觀察到，新制的轉變讓學生失去再次考國英的機會，還得面對級分轉換問題，對考招新制充滿不確定性，許多考生因而不敢冒險，選擇在繁星或申請入學就定位，屈就於能上的校系，往往不是其第一志願，得觀察這些學生續航力夠不夠、進入大學的休學轉學率是否提高，若重考生增加，應屆學生受今年錄取率高影響，提升對分發入學的興趣，也許明年考試分發名額會回來，建議再觀察明年學測重考生報名狀況，才能斷定分發缺額大增是否為未來趨勢。
許麗吉表示，今年是考招新制首度上路，有許多重要的參考數據及特殊現象，擔憂大學端僅看今年數據，就貿然降低考試分發名額比率，挪移到繁星、申請入學，恐對明年考生又是一大挑戰，對於學習歷程檔案不夠驚豔、不擅於面試、擅長筆試的學生來說，非常不利，建議大學端放寬轉學考名額，填補此次缺額，教育部針對各招生管道名額比率應維持平衡，不要有大幅度的增減，以免學生才剛適應考招新制，又得面對名額的大幅變動。
得勝者文教考試策略中心主任藍天予則有不同看法，他說，今年的繁星、學測入學名額與比率，與過去差不多，大部分學生在前段入學管道就定位是近年趨勢，非今年特別發生。他認為，缺額數大增，並非考招制度改變，少子化造成考生人數減少才是主因，今年學測考生已經比過往減少很多、分科測驗又少更多，但政策卻沒跟著變動，教育部在核定名額數沒做通盤調整，在少子化趨勢下，若核定名額數再不下修，缺額狀況只會一年比一年更嚴重。
藍天予指出，今年全台1900個大學系組當中，共有650個系組招生名額未滿5成，佔全部招生系組約1/3，其中更有180個系組招生名額「掛蛋」，佔全部系組9.5%，連國立的台中教育大學英語系、海洋大學海洋法政學士學程、金門大學華文系等招生名額也掛0。
高教工會指出，缺額破萬使公私校面臨嚴峻危機，長遠來看，要消化這樣的缺額有困難，必須加速推動公私立大專合併，提升高等教育的公共資源投入。
全國私校工會則說，今年大學個人申請、四技二專甄審、四技二專聯合登記分發，到大學的分發入學，都有大量缺額，呈現明顯的「陡坡」，顯現教育體系沒預料到少子化來的又急又快、沒做好名額調控。未來幾年學生會持續減少，教育部應檢討各學系的招生名額，對註冊率差的公立學校，適當、合理地削減名額，對於辦學狀況不佳的私校，則要盡快退場。
教育部回應，台灣目前大專公私比仍有相當差距，不宜同步減招。針對今年大學缺額狀況，教育部訂有總量標準，公校連續2年註冊率未達8成、私校連續2年註冊率未達7成，將扣減招生名額50%到90%。 另外學校若違反招生相關法令、註冊率、生師比值、校舍建築面積、專任助理教授以上師資結構、師資質量未符基準等情形，也會被扣減招生名額，公私立大專校院都一體適用。