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《語意錯誤電影版》更火熱！朴栖含、朴宰燦檢查害羞畫面

▲朴栖含（右）與朴宰燦會一起檢查吻戲畫面。（圖／采昌）
▲朴栖含（右）與朴宰燦會一起檢查吻戲畫面。（圖／采昌）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-08-13 07:30:00

南韓BL電影《語意錯誤電影版》由朴栖含、朴宰燦主演，該片劇情描繪個性與做事風格截然不同的學長與學弟，兩位冤家比盛夏還更加火熱的青春校園羅曼史。原本八集的網劇內容，這回推出電影版，製作方坦言在苦候可能會有的第二季之前，決定先製作成電影，回饋觀眾的支持。

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▲朴栖含（左）跟朴宰燦因網劇《語意錯誤》爆紅。（圖／采昌）
▲朴栖含（左）跟朴宰燦因網劇《語意錯誤》爆紅。（圖／采昌）
人氣小說《語意錯誤》曾陸續改編成同名網路漫畫、動畫、廣播劇，以及真人網劇。網劇播出期間，每週都登上話題熱搜，也讓兩位男主角朴栖含、朴宰燦的人氣水漲船高，雙雙奪下日前青龍電視劇大賞的「人氣明星賞」肯定。

《語意錯誤電影版》選在富川奇幻影展世界首映，預售票僅一分鐘完售。首映當天的問答環節上，導演金率挺發表受邀參加影展的感想：「我非常好奇觀眾的感受是什麼，是用什麼樣的心情觀賞，也因為如此難得機的會，可以跟大家一同在電影院觀賞，真是讓人非常感謝。」

導演也透露兩位男主角朴栖含、朴宰燦的吻戲花絮，她說：「拍完吻戲要檢視畫面時，想到要讓兩位演員一起觀看螢幕，可能會造成心理負擔，所以想說用手機拍下來，讓彼此單獨檢視。不過他們毫不在意，我們就一起檢視了這個浪漫又害羞的場面，並共同討論拍攝角度與感情。當下真的覺得兩位演員非常專業！」

《語意錯誤電影版》劇情描述資工系大三生秋尚宇（朴宰燦 飾），雖然成績優秀並精通程式設計，卻是個沒有存在感的邊緣人。視覺設計系大四生張宰英（朴栖含 飾），則是個擁有模特兒身材與帥氣臉蛋的風雲人物。某次通識課報告上，秋尚宇把豬隊友從組員名單中刪除，連帶害張宰英延畢。同時，秋尚宇策畫製作的手遊出狀況，原本配合設計的學姊無法繼續合作，推薦另一位「有實力」的朋友來幫忙，沒想到竟是因為「被延畢」而對秋尚宇心懷不滿的張宰英。講究原則的理工男，遇上放蕩不羈的藝術男，個性截然不同的兩人，將迸出不一樣的火花。電影將在台上映。


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