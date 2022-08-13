2021年家庭所得高低差擴大至6.15倍 　創下近10年來新高

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將每戶可支配所得高低將戶數分組，2021年最高20％的家庭每戶220.6萬元，年增1.3％，最低20％的家庭每戶35.9萬元，增1.0％，差距6.15 倍，較前一年的6.13倍，略增0.02倍，創下2012年以來新高。
以「每戶」計算的所得易受戶內人口數消長影響，因此，若依「每人」 可支配所得重新排序後計算所得差距倍數，2021年為3.91倍，較前一年略增 0.07 倍。
朱澤民解讀所得差距持續擴大原因，他表示，在經濟發展之下，所得較高的家庭，除了本身的工作所得外，所謂的資本所得比重也會較高，「像是有股市投資收益，或是房租等收入」，而高所得者擁有的資本所得會比較多，乃為經濟發展下的國際趨勢。
此外，由於各國國情不同、調查內容差異、所得內涵與調查對象及範圍極不一致，因此，主計總處指出跨國所得分配差距不宜直接比較，不過，就變動趨勢觀察，隨全球專業分工、知識經濟發展、人口老化及家庭結構改變，導致以家庭為單位衡量的所得差距，各國長期也多呈現擴大趨勢。
朱澤民指出，觀察全國所得最高1%的人，占全體所得的比例，台灣大約占比是1成，與日本相當，從其餘國家像是美國22.7%、新加坡14%、南韓12%來看，台灣的財富並無特別集中。
根據主計總處的資料顯示，2021年各級政府對家庭提供的各項補助，包括低 收入戶生活補助、中低收入戶老人生活津貼等，總計家庭與政府間之移轉收支縮減所得差距1.48倍，若不計算政府移轉收支，所得差距倍數為7.63倍，較前一年增加0.20倍。
朱澤民說明，疫情對所得差距的影響不是很大，因受疫情影響者，每人領取的補助為相同金額，「相關紓困措施有改善所得分配狀況。」