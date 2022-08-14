攝護腺肥大是「男」言之隱　小心頻尿加上尿失禁

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恩主公醫院泌尿科高銘鴻醫師表示，他曾收治一名80歲的伯伯，當他走進診間，空氣中帶著一股淡淡的尿騷味，經問診後發現，原來伯伯有攝護腺肥大的困擾，先前診所開立的藥物吃了有稍微改善就停，又有症狀時再吃，前陣子因疫情嚴重就不回診也懶得吃藥。這次來院檢查後才發現攝護腺肥大狀況非常嚴重，甚至已經堵塞整個膀胱出口，長久下來膀胱已用力過度衰竭，造成嚴重增厚的狀態。
高銘鴻醫師指出，攝護腺肥大引起的症狀可以分為排尿及儲尿症狀，前者會有排尿時需要用力、等一段時間才能排出，尿柱斷斷續續，尿到最後還會滴滴答答；後者則是頻尿、夜尿、尿急就憋不住，其中最危險的訊號是「尿失禁」。
急迫型尿失禁 嚴重尿肌過勞
當攝護腺肥大造成膀胱出口嚴重阻塞後，膀胱的逼尿肌就要很用力才能排尿，長久下來膀胱逼尿肌就會過勞，排尿力量會大幅度下降，造成排尿越來越少，留在膀胱餘尿量越來越多，就會從尿道滲出來，即為「急迫型尿失禁」。
而當整個膀胱處於「過勞」的狀態時，膀胱永遠儲存過量的尿液，無法自主排出，便會一陣一陣地漏尿，變成「滿溢型型尿失禁」。再來當膀胱壓力太大時，多餘的尿液會回流至腎臟易造成「水腎」，使得腎臟的壓力太大、過濾血液的功能下降，久而久之影響腎功能，最後可能變成「末期腎病變」而需要洗腎。
治療攝護腺肥大 改善生活品質
高銘鴻醫師建議，男性可將攝護腺肥大視作跟糖尿病、高血壓一樣的慢性病，它的本質就是老化，治療攝護腺肥大是改善年長男性生活品質的重要一環，而治療方法就從保持良好生活習慣，此外可針對各種下泌尿道症狀進行藥物治療，都可以有非常好的效果，即便是藥物治療效果不佳的病人，目前無創的內視鏡電刀、雷射手術都可以達到接近根除症狀的效果。
尿失禁是令人難以啟齒的困擾，但往往也是男性攝護腺肥大的末期症狀，因此高銘鴻醫師呼籲可從生活中小細節觀察起，如在廁所的時間變長、頻尿等狀況，都可以及早就醫治療，大大改善長輩的生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54760
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