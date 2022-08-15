腹痛、凸一塊是為什麼？盡早就醫防疝氣釀腸壞死，男女皆可能。

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戴鋒泉醫師表示，腹痛又凸起一塊，雖也有可能是腫瘤，不過常見為疝氣所致，需經檢查確認。而疝氣一般民眾常會誤以為是男性特有的性器官問題，實則僅是其中一部分。
醫師解釋，將器官固定在體內的人體肌肉，可視為衣物一般，多少會有細微的孔洞，而腹腔肌肉的孔洞若因風險因素影響，如如搬重物、過度重訓、激烈運動、打噴嚏太用力、過多、過久等腹腔壓力過大行為，使其擴大形成所謂的「弱點」，就有可能使得器官掉出肌肉外層、突出腫塊、形成疝氣，可簡單想像成「因肚子用力過度，使肚子原來有的弱點(破洞)被撐大、器官外漏」的疾病，凸出去的器官以腸道較為常見。
疝氣常見類型如各類腹腔肌肉較容易有孔洞之處，如發生在腹股溝的「腹股溝疝氣」、於肚臍的「臍疝氣」、腹部開刀之後腹壁肌肉未妥善癒合的「切口疝氣」等。也因男性有存在於體外的器官：睪丸，此處肌肉自然也有個較明顯的孔洞，將可能如腸子掉至陰囊處引起疼痛，也因此男性相較女性來得常見，但不代表疝氣屬男性特有或為性器官問題，女性也可能發生其他類型的疝氣。
疝氣問題可大可小，醫籲盡早就醫治療以免後患。
戴鋒泉醫師說明，疝氣若無症狀未必需要立即就醫手術，但視嚴重程度症狀及影響也會有所不同，基本的如腸道外露凸出無法推回去腹腔內、進一步引起疼痛，不過也可能因腸阻塞出現腹脹、脹氣、排便不順、噁心、想吐等，形成外漏的腸道被肌肉卡住的「嵌入性疝氣」，此為急症需立即就醫，若是卡住太久將有可能使得腸道因受壓迫過久而壞死，甚至影響生命安全。一般而言疝氣雖未必需立即就醫，也可能可自行將器官推回去，但是疝氣並不會自行癒合，常見的是腸道或腹腔內器官一再掉入疝氣囊內或久了形成嵌入性疝氣，因此呼籲若出現相似情況，建議還是盡早就醫為佳，以免後續不可預期的影響。
疝氣在治療方面目前以手術治療為主，可透過傳統手術或微創手術進行，前者如縫合衣物的方式治療將肌肉修補復原，復發率約在5~10%左右；後者則使用「人工網膜」以類似衣物補丁的方式進行修補，又稱作無張力修補，復發率則只有約1~2%，治療時可提個人需求與醫師詳細討論。
疝氣治療後應妥善休養，1-3個月內別讓腹部過度出力！
戴鋒泉醫師提醒，疝氣不論是接受何種治療，視個人保養依舊會有復發的可能性，手術後前期自然是更為關鍵，因此醫師也呼籲，疝氣在接受治療後1~3個月內切勿讓腹部壓力過大，如前述提到的如搬重物、過度重訓、激烈運動、打噴嚏太用力、過多、過久等腹腔壓力過大行為，這些都應盡可能避免。至於搬重物的標準為何？醫師表示若手能輕鬆舉起就不算重物，但若需要用到腹部的力量就算是重物，會喘、腹部會出力的活動都不宜。
提醒民眾若出現腹痛、發現凸出物應盡早就醫，即便不是疝氣也可能為其他較嚴重問題，如腫瘤，而非一般腹痛。若為疝氣經治療後也應妥善保養，以利健康生活。
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