夏季水上樂園大集合｜全台７大水上樂園 轟炸水派對、大海嘯刺激放鬆全都有！ 夏日沁涼避暑就來這

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麗寶樂園-馬拉灣
圖片來源/ [email protected]_leila_lloo
台中超人氣的水陸雙樂園——麗寶樂園，其中的水上樂園「馬拉灣」有整整十項的水上設施，讓你不只是能夠在長達270公尺的漂漂河裡放鬆身心，喜歡尋求刺激的朋友有高空滑水道「極速勇士」以及在大海嘯旁的「抖抖橋」等著你來挑戰。帶著小孩一起玩耍的親子遊客，則可以在東南亞最大的人造浪池「大海嘯」等待整點造浪，或是到專為兒童打造的「思瑪湖」以及水上碰碰車「碰碰船」遊玩。
麗寶樂園-馬拉灣
地址：台中市后里區福容路8號
開放時間：09:30-18:00
樂園電話：04-25582459
麗寶樂園-門票優惠資訊
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劍湖山-小威の海盜村
圖片來源/ 劍湖山官方網站
雲林人的後花園劍湖山，也是擁有水上樂園的水陸雙樂園。劍湖山的水上樂園「小威の海盜村」是個只有在暑期才會開放的消暑景點，雖然水上設施不到特別多，但每一項都是精彩刺激讓人想一玩再玩的設施。除了有水上樂園必備的漂漂河與造浪池外，還有可以感受離心力的360度高速旋轉「大碗公」以及全台唯一水上極速自由落體體驗的「尖叫無底洞」可以大大地滿足喜歡刺激設施的朋友們。
劍湖山水上樂園小威の海盜村景點資訊
地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號
開放時間：暑假10:00-16:30
樂園電話：05-5825789
劍湖山-門票優惠資訊
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六福村-六福水樂園
圖片來源/ 六福村官方網站
新竹知名樂園六福村有著五大主題園區，其中六福水樂園因為疫情停開兩年，今年終於回歸啦！人氣設施包含了只有6度低溫的「冰凍滑道」、有著90度加速連續彎道可以兩人一起乘坐的「雙魚遨遊」和11公尺高的「大漩渦」。同時今年還配合六福村的十周年活動，推出了許多優惠夏日與「轟炸水派對」、「青春舞台」等派對活動，讓你來到這裡除了開心玩水外，還有現場DJ駐點與煙火秀等表演嗨翻全場。
六福村景點資訊
地址: 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝 60 號
開放時間: 暑假09：00-18：00
樂園電話: 03-5475665
六福村-門票優惠資訊
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九族文化村-沖瘋水樂園
圖片來源/ [email protected]_travel
今年就連南投的九族文化村也加入水上樂園的戰場啦！九族文化村打造了全新的水上樂園「沖瘋水樂園」，將櫻花祭的熱門景點「櫻花大道」重新設計成了這次主打的八公尺高滑水道「沖瘋彈飛道」，讓你體驗在山林間俯衝滑水的快感。如果你不想追求刺激，單純只是想來泡水消暑的話，也有老少咸宜的「沖瘋戲水池」可以讓你穿梭在氣墊障礙中戲水闖關。
九族文化村景點資訊
地址：南投縣魚池鄉金天巷45號
開放時間：暑假平日09:30-17:00；暑假周末09:30-17:30
樂園電話：049-2895361
九族文化村-門票優惠資訊
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小人國水樂園
圖片來源/ 小人國官方網站
位在桃園的小人國除了有上百座的迷你環球景點外，還有20多項的室內外設施。除了在陸上樂園有像是「轟浪」、「急流湧退」等可以消暑一下的刺激設施，更有暑期限定的小人國水樂園。水樂園裡雖然沒有漂漂河，但同樣有著人造浪的「尼羅灘」、各式高空滑水道的複合式噴泉迷宮「瘋狂實驗室」，能夠讓大朋友小朋友開心地穿梭其中，享受沁涼的夏天。
小人國水樂園景點資訊
地址：桃園市龍潭區高原路891號
開放時間：暑假10:30-16:00
樂園電話：03-4717211
門票優惠資訊
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蓮潭滑水主題樂園
圖片來源/ [email protected]
南台灣並沒有太多大型的水上樂園選擇，但位在高雄蓮潭的滑水主題樂園卻是喜歡戶外活動的大人們不可錯過的主題樂園。蓮潭滑水主題樂園是全台唯一的五塔環狀滑水場，提供六種主題讓你一票玩到底，不只可以體驗帥氣的纜繩滑水，就連現在最熱門的SUP立式划槳也有包含在裡頭。如果你是第一次滑水也不用擔心，這裡也有提供基礎教學課程，讓你可以玩得開心也安心。
蓮潭滑水主題樂園景點資訊
地址：高雄市左營區新庄仔路46號
開放時間：11月-3月: 10:00-17:30；4月-10月: 10:00-17:50；夜間滑水:18:00- 22:00（需預約）
樂園電話：07-5811556
蓮潭滑水主題樂園-門票優惠資訊
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原文出處 : ReadyGo 夏季水上樂園大集合｜全台７大水上樂園 轟炸水派對、大海嘯刺激放鬆全都有！ 夏日沁涼避暑就來這
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