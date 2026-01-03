我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin和老公黃甘霖（右）相識過程很浪漫。（圖／翻攝自南方都市報）

▲張惠妹所屬的「野聲音娛樂」資本額20萬元，而天后本身也是該間公司的老闆娘。（圖／聲動娛樂提供）

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握昨日熱門娛樂新聞，A-Lin 10年前上節目《康熙來了》，講了一個戴著眼鏡睡覺的爛故事，把蔡康永笑到岔氣，猛虧她，「這有什麼好講的！」；A-Lin的老公黃甘霖是副總統蕭美琴的頭號偶像，多年前黃甘霖與A-Lin相識於酒吧，A-Lin那時還沒走紅，黃甘霖光聽歌聲就對女神一見傾心，身為盜壘王的他，更用一句「小心我盜走了你的心」，成功追到老婆；A-Lin過去在小巨蛋演唱會慶功宴上受訪，認了為身材、健康戒酒，但記者提問：「多久沒喝了？」她自嘲：「2天！欸～」笑歪眾人，會上A-Lin更大方請記者媒體喝小米酒，十分體貼地喊：「工作也是要酒醉的吧！」A-Lin在台東跨年金句連發，愛喝酒的她還不斷找理由想多幾杯，和縣長的對話還有超ㄎㄧㄤ發言都逗樂觀眾。有不少人好奇，很會唱一些悲苦情歌的A-Lin，為什麼私下會這麼好笑，除了她天生的幽默感之外，零包袱和反差萌是一大關鍵，10年前她就曾上節目《康熙來了》，講了一個戴著眼鏡睡覺的爛故事，把蔡康永笑到岔氣，猛虧她，「這有什麼好講的！」42歲的金曲歌后A-Lin日前在台東跨年演唱會的精采表現讓她再度翻紅，A-Lin的老公黃甘霖也連帶引發討論。黃甘霖曾效力於中華職棒統一7-ELEVEn獅並擔任總教練一職，他更是副總統蕭美琴的頭號偶像。多年前，黃甘霖與A-Lin相識於酒吧，A-Lin那時還沒走紅，黃甘霖光聽歌聲就對女神一見傾心，身為盜壘王的他，更用一句「小心我盜走了你的心」，成功追到老婆。歌手A-Lin 上月31日於台東跨年晚會演出，飲酒作樂、言論掀起話題，不禁讓人好奇她到底多愛喝？2022年7月17日，A-Lin在台北小巨蛋演唱會慶功宴上提到演出前準備，認了為身材、健康戒酒，接著記者提問：「多久沒喝了？」她秒自嘲：「2天！欸～」笑歪眾人，會上A-Lin更大方請記者媒體喝小米酒，十分體貼地喊：「工作也是要酒醉的吧！」金曲歌后A-Lin日前在台東跨年演唱會上，合體「妹神」張惠妹，不僅一起表演，還在舞台上搞笑主持，逗趣發言超級圈粉。而A-Lin過往搞笑片段也被粉絲挖出，她說自己之前在美國旅遊要買酒時，居然被店員要求看ID，要確認她是否已經成年，A-Lin這時直接亮出護照，真實年齡嚇壞店員，她更用英文補了一句：「Yes, I’m your mom.（我是你媽媽）」，讓人笑翻。台東2026年跨年晚會總導演由天后張惠妹擔綱，號召10組來自鍾愛台東的歌王歌后一起嗨唱，封神被網友譽為是「全台灣最強跨年晚會」。然而除了表演內容之外，也有不少人好奇，拿下台東歲末活動3500萬元標案的「野聲音娛樂」資本額才20萬元，到底是什麼來頭，才知道原來這間公司的老闆娘又是張惠妹本人，旗下藝人還包括持修、Boxing等知名歌手。