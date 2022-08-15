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小一新生必備！開學用品選購指南　「1理由」別買這文具

▲8月30日開學日，小一新生上學去！金石堂公開店長們的開學用品選購實戰經驗，提醒文具用品採買眉角。（圖／記者周淑萍攝）
▲8月30日開學日，小一新生上學去！金石堂公開店長們的開學用品選購實戰經驗，提醒文具用品採買眉角。（圖／記者周淑萍攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-15 13:45:462022-08-15 14:08:00

全國中小學將在8月30日開學，對於第一次上小學的孩子來說，從幼兒園跨入小學，不只孩子的作息、環境出現大轉變，對家有小一新鮮人的爸媽來說，也是面對一個全新的挑戰關卡，光是採買開學必備文具就是一大難關，像是書包該選什麼款式、為什麼不買鐵製鉛筆盒、鉛筆怎麼挑、彩色筆買幾色才夠？金石堂集結店長們的「實戰經驗」，整理小一新生開學用品選購指南。

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📍書包首選後背式
在選擇書包款式時，首要條件是重量輕巧、材質好清潔材質。低年級的孩子強烈建議「後背式」而非「拖拉式」書包。店長們解釋，拖拉式書包容易引起噪音，且對小孩來說，上下樓梯不方便。除此之外，因為孩子年紀小，控制操控的能力稍嫌不足，遇到下雨天時不會避開水坑，拖拉式書包容易弄得又髒又濕，甚至可能絆倒自己或其他小朋友，因此有些學校已明文禁止這類拖拉式書包。

▲機關式鉛筆盒很酷炫，但對年紀太小的孩子來說，反而容易造成上課分心。（圖／取自Dcard）
▲機關式鉛筆盒很酷炫，但對年紀太小的孩子來說，反而容易造成上課分心。（圖／取自Dcard）
📍鉛筆盒不要有機關
對小學新鮮人來說，實用度遠高於造型可愛，建議家長選擇簡單、不花俏、且「沒有機關」的鉛筆盒，像是質感佳、容量大的布質鉛筆袋或是塑膠鉛筆盒都是首選。主要原因是，上課時間都放在桌上的鉛筆盒，如果具備太多功能反而容易讓小孩分心。

此外，材質上可避免準備「鐵製鉛筆盒」，因為不少孩子會不小心將鉛筆盒揮到地上，鐵盒摔在地上的巨大聲響容易使小孩受到驚嚇與分心。根據金石堂統計，最多家長購買的款式是深藍色布質雙層款筆袋，能看出耐髒汙與收納機能是許多家長考量的重點。

📍橡皮擦別買凹凸食玩造型
鉛筆選擇款式多，但小一新生剛開始練習寫字，建議選擇HB或2B三角鉛筆。三角形對正確握筆的姿勢有幫助，也不容易滾落桌下。比起自動鉛筆的機關，純鉛筆更為單純，可以避免孩子上課分心把玩文具。尺以15公分、尺面刻度清晰、可以輕鬆辨別0.1公分的款式為主，有些學校老師則會特別交代要選擇透明的款式。

橡皮擦建議購入方形經典樣式，避免買形狀凹凸的食玩造型。在尺寸上，以孩子拇指和食指能輕鬆捏牢、施力的中小型尺寸為主。如果選到過大的橡皮擦，不僅無助孩子小肌肉發展，甚至可能會拉扯撕破作業簿。而橡皮擦一向是小孩最容易弄丟的文具冠軍，採買時可多入幾個備用。

📍美勞用品不用買到72色
店長們表示，許多爸媽在挑選粉蠟筆、色鉛筆、彩色筆時，最常詢問店員24色、36色、48色甚至72色，買哪一種才夠小孩使用？其實國小個人置物櫃空間有限，如果太大盒反而難以收納，且實際上會用到的顏色不需要這麼多。如果學校老師沒有指定，建議家有小一生的家長，可以買色鉛筆12色、粉蠟筆和彩色筆24色就足夠使用。未來如果需要更多顏色，可以買迷你規格的多色組合來補充。

📍拉鍊袋收納剪刀膠水
其他文具如安全剪刀、膠水、白膠、雙面膠等，這類用品選擇較為單純，採買上沒什麼困難，讓爸媽較傷腦筋的是孩子在校收納空間有限，不像家中可以收在抽屜或工具盒裡，建議可以善用A5或B5尺寸的網格式拉鍊袋，在校收納好美勞工具，降低遺失的可能性。

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