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特企／最萌角色總動員！迪士尼文具旗艦店　返校日開工趣

▲迪士尼文具旗艦店推「返校日」系列商品，多樣商品在蝦皮登場！（圖／品牌提供）
▲迪士尼文具旗艦店推「返校日」系列商品，多樣商品在蝦皮登場！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-15 17:22:16

開學開工都有好心情！迪士尼文具旗艦店推出「返校日」商品，消費者最喜愛的米奇與米妮、奇奇蒂蒂與三眼怪等大集結，不論是馬卡龍色系的繽紛甜蜜桌上文具、或是低調鑽黑時尚的輕巧辦公系列，大小朋友們都可以在迪士尼文具旗艦店找到最適合自己的返校與辦公商品。迪士尼文具旗艦店於8月15日至9月4日推出限時優惠活動，除了多樣領現金與神券優惠，下單即可抽不銹鋼餐具組，消費滿 $699 即可獲得質感磨砂酒精噴瓶，滿額贈限量500個，贈完不補！

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高萌趣超質感　迪士尼文具旗艦店返校日系列全新上架

開學開工不Blue，迪士尼文具旗艦店針對今年開學季推出全新桌上文具周邊系列，一次網羅最萌的迪士尼與皮克斯經典角色，包括《怪獸電力公司》的毛怪與大眼仔、《玩具總動員》裡最萌的三眼怪、古靈精怪的奇奇蒂蒂以及大朋友小朋友的好朋友米奇與米妮。多款設計文具滿足所有消費者的需求，包括返校日米奇造型雙面兩用筆電包、多功能收納筆筒、壓克力雙面留言板、返校日不鏽鋼餐具組、質感伸縮補妝鏡證件套、返校日外出三件組、繽紛修正帶、返校日可撕便利貼組等超實用商品，不論是鍾情甜蜜繽的幸福夢幻色系，或是享受低調高質感鑽黑時尚款，開學好心情、辦公最開心，讓迪士尼文具旗艦店最新返校日系列點亮書桌與辦公空間！

迪士尼文具旗艦店宣布於8月15日至9月4日推出限時優惠活動，包括下單抽返校日不銹鋼餐具組、周周領現金$200、消費滿$299折$20、滿$399折$50、滿$599享8.8折、滿$999享8.5折、以及蝦幣15倍送等滿額折。8月15日至8月18日還有整點瘋搶5折神券，滿$599折$200，以及新用戶禮滿$699折$200。除此之外，消費滿 $699即可獲得質感磨砂酒精噴瓶，滿額贈限量500個，贈完不補！

「迪士尼文具旗艦店」頁面：https://shopee.tw/m/disneySBD08

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