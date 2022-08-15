特企／最萌角色總動員！迪士尼文具旗艦店　返校日開工趣

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開學開工不Blue，迪士尼文具旗艦店針對今年開學季推出全新桌上文具周邊系列，一次網羅最萌的迪士尼與皮克斯經典角色，包括《怪獸電力公司》的毛怪與大眼仔、《玩具總動員》裡最萌的三眼怪、古靈精怪的奇奇蒂蒂以及大朋友小朋友的好朋友米奇與米妮。多款設計文具滿足所有消費者的需求，包括返校日米奇造型雙面兩用筆電包、多功能收納筆筒、壓克力雙面留言板、返校日不鏽鋼餐具組、質感伸縮補妝鏡證件套、返校日外出三件組、繽紛修正帶、返校日可撕便利貼組等超實用商品，不論是鍾情甜蜜繽的幸福夢幻色系，或是享受低調高質感鑽黑時尚款，開學好心情、辦公最開心，讓迪士尼文具旗艦店最新返校日系列點亮書桌與辦公空間！
迪士尼文具旗艦店宣布於8月15日至9月4日推出限時優惠活動，包括下單抽返校日不銹鋼餐具組、周周領現金$200、消費滿$299折$20、滿$399折$50、滿$599享8.8折、滿$999享8.5折、以及蝦幣15倍送等滿額折。8月15日至8月18日還有整點瘋搶5折神券，滿$599折$200，以及新用戶禮滿$699折$200。除此之外，消費滿 $699即可獲得質感磨砂酒精噴瓶，滿額贈限量500個，贈完不補！
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