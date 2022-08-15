名家論壇》單厚之／民進黨換堅止血，要救的不是桃園

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「陣前換將」是民主選舉中極為罕見的情況，一般除了候選人出了大事（例如喪失參選資格）之外，政黨很少會因為一個職位的勝敗，而去撤換自己提名的候選人。因為陣前換將不僅代表政黨的提名過程有問題、不負責任，後續引發的變數也非常多，甚至可能引發更多的負面影響。
最有名的例子，就是國民黨在2015年10月17日的「換柱」，最終也沒能挽回國民黨選情的劣勢，讓當時的國民黨主席朱立倫飽受深藍的批評，好幾年都無法翻身。
朱立倫並不是個笨人，當初之所以做出換柱的決定，是因為洪秀柱當初的言論和路線，已經嚴重拖累國民黨立委的選情，「換柱」從頭到尾都不是求勝，只是為了降低傷害而已。如果讓洪秀柱選到底、讓國民黨被貼上「急統」的標籤，國民黨立委的選情可能更糟，所以不得不做出令自己難堪的決定。
同樣的，民進黨換林智堅也絕對不僅僅是著眼桃園的勝負，即便受到「論文門」的衝擊，以桃園市長鄭文燦的執政優勢、民進黨的選戰能力，林智堅即便敗選，也未必會是「大敗」。但林智堅的「論文門」已經成為全台最受關注的政治議題，每個綠營候選人天天都被問到「是否支持林智堅」、「和林智堅還是不是盟友」，不僅沒有空優，還嚇跑了一堆中間、年輕選票，拖垮了其他縣市的選情。在蔡英文「力挺」無效之後，「換堅」就是唯一的結局。
「換堅」止血，止的是民進黨在全台的大失血。雖然藍軍仍然試圖搾出「論文門」最後的剩餘價值，但在林智堅退選之後，論文門必然難以為繼，不會再是選戰中的重要議題。但「論文門」造成的傷害也不可逆，不會因為換了鄭運鵬，民進黨就又能搖身變成一個道德高尚、尊重學術自主、形象清新的政黨。未來三不五時就會有人以「論文門」來形容民進黨的愚蠢、道德喪失，正如同當初的韓國瑜之於國民黨一般。
民進黨選對會6月18日決定徵召林智堅參選桃園市長，如今又回到徵召鄭運鵬的原點，過去這兩個月不僅是虛度，還重創了民進黨整體的選情。鄭運鵬的起點和勝算，比2個月前來得更低；原本還有機會一搏的新竹市，如今應該已經毫無希望；原本規劃的北北桃聯合作戰，如今聽起來像是笑話。
而這一切，自然是一意孤行、沒收初選的民進黨主席蔡英文必須要負最大的責任；一如當初國民黨的「換柱」，也是提名洪秀柱的那個朱立倫必須要負最大的責任。民進黨今日費盡心力「美化」換堅的場景和決策的細節，其實無非就是提前為蔡英文脫罪，避免黨內未來的究責。
在蔡英文核心放話的敘事中，今天的結果，不是蔡英文的決策錯誤、不是「論文門」重傷選情，而是林智堅自己扛不住壓力，有情有義的「蔡英文們」在力勸不成之後，只好勉強同意。雖然國民黨的候選人太弱，民進黨在台北、桃園都未必沒有勝算，但即便如此，選後黨內必然還是會跟蔡英文算這筆帳。
看到桃園選情的變化，藍軍已經有人開始懊悔，如果當初不是朱立倫沒收初選，堅持要提名這麼「佛」的張善政，換成任何一個稍有戰力的政治人物，今天的勝算都會高得多。張善政最終如果應勝未勝，藍軍支持者的口水，也同樣足以淹死朱立倫。