台大校長候選人治校理念說明會　陳文章、張耀文談學倫

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林智堅的指導教授陳明通從1995年今年，17年共指導173位碩博士，平均每年指導10人，也引起爭議。陳文章表示，人文社會學院的教授通常每年能指導2至3個學生、理工及電資學院能指導5個，陳明通在台大應是特例，指導的學生數多了點，但台大已接獲檢舉，將調查陳明通是否違反學術倫理。
另外，陳文章提到，林智堅讀的是碩士在職專班，也許台大應檢討並考慮，在職專班學生不一定要寫論文才能取得學位，也許能用實務報告來取代論文。
張耀文以「正直誠信、團結共榮，打造更卓越的世紀台大」為題，談到台大的教育目標是培育領導人才，使師生具備正直誠信、人本關懷等；2個核心價值包括正直誠信、追求真理；將建構寫作中心的寫作輔導機制，招募優秀TA、透過一對一寫作諮詢、普及寫作輔助和抄襲檢查工具，提升論文品質，並降低指導教授負擔。
他說，學術一定要獨立於政治之外，才有永續卓越的可能，台大應堅守校務行政的程序正義，以獲得社會的信任，引領台灣向上提升，將透過新生書院、TA認證、研究生研討會、新進教師研習等，加強師生對剽竊、造假、不當引用、重複投稿等學術誠信與倫理教育。
陳文章以「打造世界級學府，展現百年的榮耀」為題，說明治校理念與執行策略。針對台大面臨的挑戰，他提到，台大正面臨數位化、智慧化、永續化、少子化、新冠疫情、國際政治壁壘分明等問題；資源法規面則有政府對高教投資經費不足、法規制度或經費運用欠缺彈性、延攬傑出師資不易、硬體建設不足、國際化環境待改善等。
對於台大未來發展方向，陳文章提出8個校務發展策略，包括優化校院發展與建構智慧永續校園、發展領航國際的重點領域、提升國際合作能量及競爭力、強化招生策略及連結國際教育、激勵師生研究、精進學生自主學習及研究動能、完成創校百年規劃與增強校友連結、充實財務規劃及募款。
陳文章說，若當選校長，將讓學生在畢業前至少有一次企業實習及國外研習機會；擬增設研究生校長獎，選送獲獎生到國外頂尖機構訪問學習或實習等等。陳文章指出，UCLA學校經費有1390億元、京都大學有443億元，台大僅195億元，將提升大型產學合作及技術移轉比例，盼每年能成長5%、增加10億元，募款金額則盼成長10%，以補足經費不足處。
張耀文則提出1個目標、2個核心價值、3個校務原則（多元包容、程序正義、公平公正）、6大挑戰（資源、人才、教學、研究、國際、責信），將透過永續基金投資收益、募款捐款、新創事業紅利等增加校務經費，並建構校友數位資料平台，增強校友連結，推動定期定額捐款；將提升新進教師薪資條件、創始補助、降低教學負擔、增加行政支援、增建師生宿舍等，攬才、留才與聚才。
學生育才方面，張耀文說，將以彈性修業制度，建立多元價值與評量系統；滿足新生宿舍需求、解決低年級學生選課問題、強化共同科目學輔制度、推動實習暑修和線上修課等彈性學習制度；鼓勵學生參與國際學生組織等；協助召開考招國是會議，讓高中生專心學習，解決大學考招亂象。
張耀文提到，會擴大、加強師生心理輔導和生命教育機制；建立弱勢生認養捐贈機制；舉辦總圖前草地電影院、音樂會；定期舉辦師生校友的校長時間，活絡對話溝通。此外還有精進教學、推廣數位教學、研究創新、產學合作、增加行政彈性，以及參加國際聯盟、增加國際招生，並加強國際生與產業連結，增加其在台就業機會等。