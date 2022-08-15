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台大校長候選人治校理念說明會　陳文章、張耀文談學倫

▲台大今（15）日舉行校長候選人治校理念說明會，由台大電資學院長張耀文（左）及台大工學院長陳文章（右）打頭陣。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.15）
▲台大今（15）日舉行校長候選人治校理念說明會，由台大電資學院長張耀文（左）及台大工學院長陳文章（右）打頭陣。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.15）

記者李琦瑋／台北報導

2022-08-15 21:13:58

台大啟動第13任校長遴選，今（15）日起到22日間，舉行校長候選人治校理念說明會，由9個候選人輪番上場，預計在10月8日前選出新校長。今天由台大工學院長陳文章及台大電資學院長張耀文率先登場，兩人受訪皆提到學術倫理及誠信對台大的重要性。

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前民進黨桃園市長候選人林智堅在台大國發所的碩士論文被認定抄襲，針對台大如何防範學生論文抄襲？陳文章說，台大碩士生或博士生都要修專題研究課程，了解如何從文獻回顧、研究方法、結果等建構論文，以符合原來的研究目的；將加強台大的寫作教學中心功能與人員，盼其與各學院、系所合作，教導學生論文寫作的起承轉合；台大有3分鐘英語演講比賽，未來將加強論文的口頭訓練，以激發研究創意。

林智堅的指導教授陳明通從1995年今年，17年共指導173位碩博士，平均每年指導10人，也引起爭議。陳文章表示，人文社會學院的教授通常每年能指導2至3個學生、理工及電資學院能指導5個，陳明通在台大應是特例，指導的學生數多了點，但台大已接獲檢舉，將調查陳明通是否違反學術倫理。

另外，陳文章提到，林智堅讀的是碩士在職專班，也許台大應檢討並考慮，在職專班學生不一定要寫論文才能取得學位，也許能用實務報告來取代論文。

張耀文以「正直誠信、團結共榮，打造更卓越的世紀台大」為題，談到台大的教育目標是培育領導人才，使師生具備正直誠信、人本關懷等；2個核心價值包括正直誠信、追求真理；將建構寫作中心的寫作輔導機制，招募優秀TA、透過一對一寫作諮詢、普及寫作輔助和抄襲檢查工具，提升論文品質，並降低指導教授負擔。

他說，學術一定要獨立於政治之外，才有永續卓越的可能，台大應堅守校務行政的程序正義，以獲得社會的信任，引領台灣向上提升，將透過新生書院、TA認證、研究生研討會、新進教師研習等，加強師生對剽竊、造假、不當引用、重複投稿等學術誠信與倫理教育。

陳文章以「打造世界級學府，展現百年的榮耀」為題，說明治校理念與執行策略。針對台大面臨的挑戰，他提到，台大正面臨數位化、智慧化、永續化、少子化、新冠疫情、國際政治壁壘分明等問題；資源法規面則有政府對高教投資經費不足、法規制度或經費運用欠缺彈性、延攬傑出師資不易、硬體建設不足、國際化環境待改善等。

對於台大未來發展方向，陳文章提出8個校務發展策略，包括優化校院發展與建構智慧永續校園、發展領航國際的重點領域、提升國際合作能量及競爭力、強化招生策略及連結國際教育、激勵師生研究、精進學生自主學習及研究動能、完成創校百年規劃與增強校友連結、充實財務規劃及募款。

陳文章說，若當選校長，將讓學生在畢業前至少有一次企業實習及國外研習機會；擬增設研究生校長獎，選送獲獎生到國外頂尖機構訪問學習或實習等等。陳文章指出，UCLA學校經費有1390億元、京都大學有443億元，台大僅195億元，將提升大型產學合作及技術移轉比例，盼每年能成長5%、增加10億元，募款金額則盼成長10%，以補足經費不足處。

張耀文則提出1個目標、2個核心價值、3個校務原則（多元包容、程序正義、公平公正）、6大挑戰（資源、人才、教學、研究、國際、責信），將透過永續基金投資收益、募款捐款、新創事業紅利等增加校務經費，並建構校友數位資料平台，增強校友連結，推動定期定額捐款；將提升新進教師薪資條件、創始補助、降低教學負擔、增加行政支援、增建師生宿舍等，攬才、留才與聚才。

學生育才方面，張耀文說，將以彈性修業制度，建立多元價值與評量系統；滿足新生宿舍需求、解決低年級學生選課問題、強化共同科目學輔制度、推動實習暑修和線上修課等彈性學習制度；鼓勵學生參與國際學生組織等；協助召開考招國是會議，讓高中生專心學習，解決大學考招亂象。

張耀文提到，會擴大、加強師生心理輔導和生命教育機制；建立弱勢生認養捐贈機制；舉辦總圖前草地電影院、音樂會；定期舉辦師生校友的校長時間，活絡對話溝通。此外還有精進教學、推廣數位教學、研究創新、產學合作、增加行政彈性，以及參加國際聯盟、增加國際招生，並加強國際生與產業連結，增加其在台就業機會等。

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