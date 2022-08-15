預防新冠與腸病毒　小兒科醫教「漂白水、酒精消毒法則」

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臺中慈濟醫院小兒科醫師黃禹銘說明，日前有一位兩歲女童反覆高燒，體溫最高將近40度，門診醫師依抽血報告、胸部Ｘ光以及PCR陰性結果判定不是感染新冠肺炎。另外從身體評估發現女童上顎出現多顆潰瘍，且精神與食欲明顯下降，肌抽躍次數變多，診斷是泡疹性咽峽炎及脫水，也就是腸病毒，而安排住院。
醫師指出，在新冠肺炎流行期間，要注意和腸病毒的鑑別診斷，像是腸病毒會有的肌抽躍、紅疹，新冠病毒也可能會出現，鑑別仍得靠快篩。
濕洗手效用更廣 一兼二顧防新冠、腸病毒
女童經過治療，症狀改善平安出院。女童媽媽也不禁疑惑，因疫情關係對於家中清潔格外小心，平日在家也嚴加防範，天天都用酒精消毒居家環境，如此謹慎為什麼孩子還是會染上病毒？
黃禹銘醫師說明，新冠肺炎病毒、腸病毒是兩種構造不同的病毒。新冠肺炎病毒有外套膜，用酒精就可以殺死，所以勤於酒精乾洗手就有用；腸病毒沒有套膜必須用消毒能力更強的肥皂、洗手液濕洗手才行。他建議同時有新冠疫情與腸病毒的流行期，環境許可時，使用效用更廣的濕洗手。
環境消毒建議漂白水 發揮全面防護作用
環境消毒方面，黃禹銘強調，酒精可以對付新冠肺炎病毒，但對腸病毒效果較差，不能發揮保護作用，簡單來說，環境中如果有腸病毒，噴再多酒精也不能完全消滅掉；漂白水則能適用新冠肺炎與腸病毒的環境清消，建議家長考慮用漂白水，發揮更全面的防護作用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54777
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