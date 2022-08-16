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VIGILL柔淨慕絲就像舒芙蕾般柔嫩　趕走私密悶熱壞心情！

▲已使用多年婦潔VIGILL產品的Lulu也提努力倡女性應更注重私密保養，私心最愛「私密柔淨慕絲」。（圖／品牌提供）
▲已使用多年婦潔VIGILL產品的Lulu也提努力倡女性應更注重私密保養，私心最愛「私密柔淨慕絲」。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-16 11:36:05

近年「純淨」保養意識抬頭，人們越關注肌膚每天使用的清潔保養品純不純粹，婦潔VIGILL近年來用心傾聽調整，為了能更符合消費者需求與期待，以純粹更簡潔的成分來細緻對待私密肌膚。

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婦潔VIGILL以pH3.5弱酸及乳酸添加貫穿全私密沐浴系列，主打精準調理私密酸平衡，溫和清潔，不破壞私密肌酸鹼環境，全系列包裝升級、0%添加，捨棄多餘成分：不添加人工香精、酒精、皂質、Parabens、MI/MCI防腐劑、SLS/SLES界面活性劑等，且通過低敏性試驗，敏弱肌、孕期也能安心使用，天天洗維持私密肌舒適清爽感。

一般身體沐浴露大多都含有皂質(soap)成份、SLS/SLES界面活性劑、Parabens防腐劑成分，若拿來洗私密肌，恐會造成私密肌過度清潔，洗去了保護私密肌的皮脂膜，也會因此破壞私密肌的弱酸環境，私密肌需要使用「弱酸」清潔呵護，維持私密環境防護力。

VIGILL於2022年4月全新代言人揭曉－主持綜藝天后LULU黃路梓茵，清新活力的青春氣息受到許多人喜愛與推崇，淺淺一抹微笑，展現女性私密肌舒適狀態下的美好神情，帶給消費者全新品牌視覺感受，也拉近了與女性對私密養護的親近感。

已使用多年婦潔VIGILL產品的Lulu也提努力倡女性應更注重私密保養，私心最愛「私密柔淨慕絲」輕柔細嫩的泡泡，親膚觸感舒適，洗淨過程聞到一絲淡淡香氣，是來自天然精油與濃萃花水的氣味，照顧到了身心靈的感官放鬆，非常療癒，洗後保濕不乾澀，妹妹像敷過面膜般的柔嫩，天天洗私密柔淨慕絲，伴你安然度過不安狀態，遠離乾癢、私密異味，妹妹潔淨維持好心情。如果還沒體驗過私密清潔產品，Lulu大推私密柔淨慕絲是入門的好選擇。

婦潔VIGILL官網：https://www.vigill.com.tw/

幸ㄧ生醫：https://www.cares.com.tw/

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