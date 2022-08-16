腎虧是腎臟不好？性功能不好？醫教４觀念確實養腎和腎臟！

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胡心瀕醫師表示，中醫與民眾溝通時所提到的腎，一般而言並非完全是指腎臟，通常指得是與水液新陳代謝有關的「泌尿系統」，或是泛指男性的造精功能或女性卵巢功能等「生殖系統」，以及元氣、精氣、能量的源頭，隨著個人保養、年齡老化而增減的「腎氣」。
而西醫說的腎，指得就是腎臟，為泌尿系統中的一環，與前述中醫所提的「泌尿系統」息息相關但不盡相同，西醫講述的腎臟也有其他功能，如內分泌、協造紅血球、控制血壓、調節電解質等。雖與性功能沒有直接關係，不過洗腎、慢性腎臟病等腎臟疾病者，一般而言身體狀況也多處於不佳狀態，整體來看性功能確實也多為狀態不佳。
胡心瀕醫師表示，從中醫得知有腎不佳的情況時，通常會再多做說明、講得更白話一些，若民眾不清楚或中醫師沒解釋到，可與中醫師確認詳細情況，未必就是性功能不好或腎臟不好，先不用自己嚇自己，也可能是指「元氣不足」。而若是西醫告知腎不佳，則得留意各心血管、慢性病、腎臟病等各種可能影響腎臟功能問題。若是民眾日常在看文章、報導等情況時，則可留意分享資訊者為西醫或是中醫，當中所說的養腎指得是何種方向。
中醫飲食及穴位養腎，醫：「黑入腎」也要飲食均衡！
胡心瀕醫師表示，中醫養腎常會說到「黑入腎」，意指部分黑色的食物有助養腎，例如黑芝麻、黑豆、黑木耳、海帶等，這些都對養腎頗有幫助。不過也並非所有的黑色食物都一定養腎，像是黑色烤焦的食物民眾就一定知道不是，而養腎也不能只有吃黑色食物，「黑入腎」可視作為了讓民眾方便記憶的參考，飲食養腎重要的觀念在於營養均衡，這不論是對泌尿系統、生殖系統、精氣、元氣都是一樣的重要。
在穴位方面，胡心瀕醫師表示，民眾若日常想透過穴位按摩養腎，可多按按「湧泉穴」、「三陰交穴」、「氣海」、「關元」，這幾個穴位是好記又好按，且也都不只一種功能。湧泉穴位於腳掌心凹陷處，也具有助消除疲勞、緩解痠痛等好處。而三陰交穴則在從內側腳踝算起，約4指寬的位置，在脛骨後緣的凹陷處，此處也具有促進血液循環、助抗衰老，也稱養老穴。氣海穴在肚臍下方約２指寬的位置，另有助改善便秘、腹脹、腹瀉等。關元穴則肚臍下約４指寬的位置，另也有促進腸道蠕動、保健子宮、泌尿系統等作用。
養腎、養腎臟牢記４觀念，醫：飲食均衡別亂吃很重要！
胡心瀕醫師表示，民眾日常若要確實養好西醫所說的腎臟、以及中醫所說的腎，飲食均衡非常重要，切勿因為了解某食物對腎好就只吃那種食物，其他營養缺乏終究還是可能使腎不佳。藥物、草藥、保健食品等，應遵循西醫師或中醫師的指示服用，避免使用偏方、來路不明的藥物或草藥，即便該配方真的是有幫助的，劑量也可能有所不同，對鄰居可能有所幫助，但對自己而言卻有可能超量造成負擔。另外作息也要規律，不熬夜、該睡覺時睡覺、減少壓力。而有腎臟病、三高、糖尿病等病史或家族史，也要更留意自己的身體狀況，應定期做健康檢查、監控血壓、血糖有所防範。了解中醫及西醫所談的腎，並確切掌握有關腎的資訊及保養方式，對於養腎、保養腎臟更有幫助！
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