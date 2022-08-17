WeMo RenTour 共享運具推進器發表，租車，共享載具一個App全搞定

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全新推出的WeMo RenTour橫跨汽、機車、電動單車等多元運具，打破單一品牌共享運具的界限，藉智慧車聯網技術全面打開品牌、運具及產業領域，並與傳統租車業者攜手齊聚打造共享運輸平台的新契機。首站在台灣離島金門同步開放預約租借服務。本日 WeMo RenTour 新品牌發布記者會現場，邀集國發基金與工業局長官，以及智慧車聯網業者、二輪及四輪運具品牌、租車業者等合作夥伴蒞臨共襄盛舉。WeMo 也持續秉持品牌初衷 - 「Ride to where desired」，將綠色交通使用率最大化，更把廣大出行的數據轉化為商機。
WeMo Scooter 挾百萬會員優勢開創多元共享運具先機，且憑藉 WeMo 的核心智慧車聯網技術打造， WeMo RenTour 可說是共享運具的推進器，不僅可攜多領域資訊、交通、通訊 (以下簡稱為：資、通、訊) 產業如租賃車業者、車商、電信業等合作夥伴，更能同時扮演一對多用戶同步溝通的共享運具超級平台，進一步突破市場隔閡，帶動更多市場商機。 WeMo RenTour 可望成為業者商務開發的推進器，升級使用者情境的安心感和便利性，促進多元共享運具市場榮景，讓整個城市有全新的風貌。
WeMo Corp. 董事長吳東明表示：「智慧車聯網技術與服務是 WeMo 的核心，我們要做的不只是Bike-sharing，而是Solution Provider, Solution Sharing ! 因此，我們在本日推出子品牌 WeMo RenTour，橫跨多元運具服務，並成為傳統租車業者數位轉型的重要推手。此外，電動車是趨勢，全球市場也正如火如荼地發展中，基礎建設對於交通出行的推廣非常重要，我們將串起完整的智慧交通產業鏈，非常歡迎更多的夥伴帶著更多的想法來跟 WeMo 一起創造更多有趣的事，我相信憑藉著 WeMo 的智慧車聯網核心技術，一定能夠全面開啟跨域、跨運具、跨產業鏈的全新智慧運輸世界。」
同時， WeMo Scooter 創辦人暨副董事長吳昕霈則提到：「近年臺灣ESG意識受到國際間提倡抬頭，共享運風氣蔚為盛行，我們以數位原生的理念成立 WeMo Scooter 已邁入第7年，除了要感謝百萬會員的支持，更要感謝台灣政府為淨零碳排及永續環境政策的推動。現階段我們希望在擴大市場版圖與數位服務升級之際，邀請各交通、運具、科技電信等領域業者一起共創雙贏，打造全新智慧車聯網生態圈，一起實踐ESG的精神，讓綠色共享運輸成為城市生活的一部分。」每年迎接數億觀光商機的金門，許多飯店、餐飲、租車業者在近年也陸續導入數位轉型提升服務品質，金門在地知名租車業者冠城租車不僅看好觀光旅遊景氣回溫，並相當重視服務數位化升級，強化效率與資源分配應用，因此本次與 WeMo Scooter 合作推出橫跨多元運具的租借服務。
WeMo RenTour 發布記者會現場，秀出將於平台上線供民眾租借的運具：WeMo Scooter 光陽 Candy 3.0 、中華 eMoving Shine、Hyundai IONIQ5 ，國際電動腳踏車品牌 Tern Bicycles 也同台亮相。知名租賃業者小馬租車預計在今年底也將加入 WeMo RenTour 平台服務廣大用戶。
未來出門在外，無論是家庭旅遊、工作差旅等出遊情境，皆可登入WeMo APP開啟『RenTour 旅途』介面，輕鬆預約完成前往目的地的多元交通工具。 WeMo RenTour平台也將陸續導入更多運具及業者，滿足用路人的多元體驗以及需求。本日記者會歡慶宣布再加碼抽獎活動，即日起凡是在 WeMo APP 成功輸入活動碼「一鍵遊金門」，並在期限內完成騎乘 WeMo Scooter 或 WeMo RenTour 一趟的用戶，就有機會能夠抽中「台灣金門來回機加酒，再加 WeMoRen Tour服務」輕鬆暢遊金門，活動只到 8月底，詳情請見官網。(https://www.wemoscooter.com/rentourfreetrip)
初期WeMo RenTour除了與金門冠城租車合作外，年底前還將陸續與小馬租車等業者合作，提供更完整的服務體系，讓所有消費者能在WeMo RenTour 上完成出遊的交通需求。