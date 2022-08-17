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WeMo RenTour 共享運具推進器發表，租車，共享載具一個App全搞定

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-08-17 01:25:20

全球共享機車平台先驅 WeMo Scooter，不僅是台灣第一家，也是亞洲首創共享機車品牌，本日更向本土智慧車聯網界拋出震撼彈，強勢推出子品牌 WeMo RenTour ，也是臺灣首發以智慧車聯網技術整合跨運具與租賃品牌的共享運具服務平台。

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全新推出的WeMo RenTour橫跨汽、機車、電動單車等多元運具，打破單一品牌共享運具的界限，藉智慧車聯網技術全面打開品牌、運具及產業領域，並與傳統租車業者攜手齊聚打造共享運輸平台的新契機。首站在台灣離島金門同步開放預約租借服務。本日 WeMo RenTour 新品牌發布記者會現場，邀集國發基金與工業局長官，以及智慧車聯網業者、二輪及四輪運具品牌、租車業者等合作夥伴蒞臨共襄盛舉。WeMo 也持續秉持品牌初衷 - 「Ride to where desired」，將綠色交通使用率最大化，更把廣大出行的數據轉化為商機。

WeMo Scooter 挾百萬會員優勢開創多元共享運具先機，且憑藉 WeMo 的核心智慧車聯網技術打造， WeMo RenTour 可說是共享運具的推進器，不僅可攜多領域資訊、交通、通訊 (以下簡稱為：資、通、訊) 產業如租賃車業者、車商、電信業等合作夥伴，更能同時扮演一對多用戶同步溝通的共享運具超級平台，進一步突破市場隔閡，帶動更多市場商機。 WeMo RenTour 可望成為業者商務開發的推進器，升級使用者情境的安心感和便利性，促進多元共享運具市場榮景，讓整個城市有全新的風貌。

WeMo Corp. 董事長吳東明表示：「智慧車聯網技術與服務是 WeMo 的核心，我們要做的不只是Bike-sharing，而是Solution Provider, Solution Sharing ! 因此，我們在本日推出子品牌 WeMo RenTour，橫跨多元運具服務，並成為傳統租車業者數位轉型的重要推手。此外，電動車是趨勢，全球市場也正如火如荼地發展中，基礎建設對於交通出行的推廣非常重要，我們將串起完整的智慧交通產業鏈，非常歡迎更多的夥伴帶著更多的想法來跟 WeMo 一起創造更多有趣的事，我相信憑藉著 WeMo 的智慧車聯網核心技術，一定能夠全面開啟跨域、跨運具、跨產業鏈的全新智慧運輸世界。」

同時， WeMo Scooter 創辦人暨副董事長吳昕霈則提到：「近年臺灣ESG意識受到國際間提倡抬頭，共享運風氣蔚為盛行，我們以數位原生的理念成立 WeMo Scooter 已邁入第7年，除了要感謝百萬會員的支持，更要感謝台灣政府為淨零碳排及永續環境政策的推動。現階段我們希望在擴大市場版圖與數位服務升級之際，邀請各交通、運具、科技電信等領域業者一起共創雙贏，打造全新智慧車聯網生態圈，一起實踐ESG的精神，讓綠色共享運輸成為城市生活的一部分。」每年迎接數億觀光商機的金門，許多飯店、餐飲、租車業者在近年也陸續導入數位轉型提升服務品質，金門在地知名租車業者冠城租車不僅看好觀光旅遊景氣回溫，並相當重視服務數位化升級，強化效率與資源分配應用，因此本次與 WeMo Scooter 合作推出橫跨多元運具的租借服務。

WeMo RenTour 發布記者會現場，秀出將於平台上線供民眾租借的運具：WeMo Scooter 光陽 Candy 3.0 、中華 eMoving Shine、Hyundai IONIQ5 ，國際電動腳踏車品牌 Tern Bicycles 也同台亮相。知名租賃業者小馬租車預計在今年底也將加入 WeMo RenTour 平台服務廣大用戶。

未來出門在外，無論是家庭旅遊、工作差旅等出遊情境，皆可登入WeMo APP開啟『RenTour 旅途』介面，輕鬆預約完成前往目的地的多元交通工具。 WeMo RenTour平台也將陸續導入更多運具及業者，滿足用路人的多元體驗以及需求。本日記者會歡慶宣布再加碼抽獎活動，即日起凡是在 WeMo APP 成功輸入活動碼「一鍵遊金門」，並在期限內完成騎乘 WeMo Scooter 或 WeMo RenTour 一趟的用戶，就有機會能夠抽中「台灣金門來回機加酒，再加 WeMoRen Tour服務」輕鬆暢遊金門，活動只到 8月底，詳情請見官網。(https://www.wemoscooter.com/rentourfreetrip)

初期WeMo RenTour除了與金門冠城租車合作外，年底前還將陸續與小馬租車等業者合作，提供更完整的服務體系，讓所有消費者能在WeMo RenTour 上完成出遊的交通需求。

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