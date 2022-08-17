吃太辣狂喝冰水？內行推「1飲品」保證有效 網讚長知識
辣椒是我們日常許多料理當中必加的配料之一，不過辣椒也有分辣度，不少人誤吃了自己無法負荷的辣度時，總是第一時間狂喝冰水，但其實最有效解辣的並不是冰水哦！農糧署近日就在粉專「鮮享農YA-農糧署」分享台灣辣椒排行榜，接著指出如果被辣椒給辣到，應該喝「乳製品」會更有效。
從粉專分享的圖片可以看見，台灣辣椒辣度從兒童級到大王級，其外觀、特色及加工方式各有差異。辣度由低到高，分別是青龍辣椒/糯米椒、紅辣椒、青辣椒、朝天椒，而會辣到全身冒汗、舌頭灼熱發麻的則是雞心椒，它色澤鮮紅、外型圓短，辛辣且帶有莓果香氣，常加工為辣椒粉或加於麻辣鍋中，民眾可要注意。
而針對如果不小心被「辣到口」的民眾，農糧署提到，辣椒中所含辣椒素及刺激物質多具有不溶於水的特性，因此喝大量冰水無助緩解辣感，可飲用乳製品或油脂，如牛奶、優酪乳或是一小匙橄欖油，以舒緩口腔及喉嚨不適，讓不少網友紛紛大讚「長知識了！」、「原來是要喝牛奶啊！謝謝教學」。
如果是在烹飪時不想被「辣到手」，農糧署則建議，應該先戴上塑膠手套再料理，但如果真的被辣到手時不要沖冷水，而是可塗抹食用油、75%醫療酒精或沖熱水舒緩。最後也呼籲，未一次使用完畢的辣椒，可放入保鮮盒/袋中後放入冰箱冷凍，一旦發現表面或蒂頭出現腐爛，應整根丟棄，勿再食用。（編輯：張嘉哲）