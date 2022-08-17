▲ 再慶 Mercedes-AMG 55 週年！多位車壇傳奇人物同框品牌形象大片

我是廣告 請繼續往下閱讀
身為七次 Formula 1 世界一級方程式錦標賽冠軍的車手，Lewis Hamilton 輝煌的成績無疑讓他成為「成功」、「堅持」的代名詞。能獲得如此巨大的成功，Lewis Hamilton 分享：「對我來說，要成為一位足以改變遊戲規則的人，就是不能用一般人的思維來處理任何事情，對於那些看似不可能達成的目標，我仍舊告訴自己要勇於追求、永不放棄。」在賽道之外，Lewis Hamilton 也毫不吝嗇地將他的成功與他人共享，並藉由自身影響力，在各式社會議題上持續發聲。無論是在賽場內與賽場外，Lewis Hamilton 都以自己的生活態度來試圖改變遊戲規則。
WILL.I.AM｜打破常規限制，開創非凡未來
「AMG 即是定義「轉變」一詞。AMG 的理念就是翻轉，就像嘻哈的核心一樣。」他這麼說到。身為黑眼豆豆的成員，Will.i.am 不僅是家喻戶曉的音樂明星，也同時擁有多重身分。穿梭在不同領域之中，Will.i.am 如同 AMG 一樣突破常規，不斷翻轉大眾期待，進而成為全球最具影響力的明星之一。大膽前衛的步伐，促成了與 AMG 合作的公益專案「The Flip」，打造出的概念車款 WILL.I.AMG，也翻轉了 Mercedes-AMG 給外界的既定印象，基於 AMG-GT 63 S 4-Door 的 4.0 升V8引擎 （639匹 / 91.8公斤米），融入了G-Class 和 SLS 的設計語彙，包含車頭圓滾滾的頭燈，以及下氣壩造型，令人耳目一新。
SUSIE WOLFF｜挺身而出，證明「她」無所不能
身為二十多年來首位參加 Formula 1 周末賽事的女性賽車手，對 Susie Wolff 來說，改變遊戲規的意義，就是走出自己的道路，忠於自我，永不退縮。而經常是賽區中唯一的女性，她也積極為女性發聲，與 FIA Girls on Track 計畫聯手，提高女性與女孩們認識各種運動賽事的機會。當拍攝 AMG 55 週年預告片時被問及，如何能鼓勵更多女性投身賽車運動？Susie Wolff 表示應創造榜樣，一如 AMG 毫不畏懼、持續打破產業界線，追求登峰造極的精神，她也希望對想投身比賽、充滿抱負的年輕女孩說：「相信自己，做就對了！」
DAVID COULTHARD｜卓越駕馭，突破賽道極限
世上沒有幾個人比他了解賽車！David Coulthard 是名 1994 年至 2008 年馳騁賽場的傳奇 F1 賽車手，曾經 62 次登上頒獎台並取得 13 次勝利，迄今依然在運動賽事中發揮著四十年深厚的賽道經驗，並致力於將賽車運動推至新境界。在多方面來說，AMG 與 David Coulthard 可謂天造地設 – 兩者都是將性能表現視為重中之重，他不僅知道怎麼維持優勢並保持領先，更親眼見證了 AMG 多年的成長，在他眼中，AMG 55 週年紀念代表著人類努力不懈的精神，不斷創立賽事中的標竿。
BERND SCHNEIDER｜戰無不勝，在頂點稱霸的那個男人
自 1980 年取得青少年卡丁車錦標賽冠軍後，Bernd Schneider 的冠軍獎盃便一座接著一座，多次在 DTM 德國房車大師賽頂點稱霸的他認為，在賽車界裡沒有人是最大的遊戲規則制定者，若想取得成功，就必須顛覆規則，想改變遊戲，就要提升自我，不斷的取得成就後仍繼續學習。在 Bernd Schneider 成功的職業生涯中，他清楚知道被當成冠軍看待意味著什麼，而身為 DTM 的傳奇車手，也曾兩次應邀來台指導《AMG Driving Academy 駕駛學院》，他也將自己對賽車的知識、成就和決心傳承至下一代的賽車手們。
限時限量搶訂 “55 Edition” 最後機會
為了讓國內熱血車迷得以一嘗源自 Mercedes-AMG 55 年來所淬煉出的極致性能，今年台灣賓士已推出 AMG 35/45 S、GLE 53/ GLE 53 Coupe ，以及限量五席的越野王者 Mercedes-AMG G 63 Edition 55 特仕版、與當代傳奇絕美敞篷Mercedes-AMG SL 55 4MATIC+ 即將正式抵台，多款 Mercedes-AMG 重磅性能巨作，共同歡慶 Mercedes-AMG 創立 55 週年。
探索更多 Mercedes-AMG 人物故事： https://mbtw.me/Ehj