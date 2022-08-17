▲ 皮克斯動畫攜手保時捷！911 Sally Special 為良善打造全球唯一

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「皮克斯的動畫片《汽車總動員》給人留下了深刻的印象，他們將汽車帶進了大螢幕，成功地將之塑造成一個個生動的角色」保時捷公關新聞部副總裁 Sebastian Rudolph 博士說。「這個故事傳達友誼、愛、相互支持等價值觀，更重要的是其核心是一輛保時捷："Sally Carrera"。我們與皮克斯一起以一種新方式將 Sally 的精神帶進生活中，不是在螢幕上，而是在螢幕外世界的現實生活裡。透過我們將為 "Sally Special" 這輛獨一無二的 911 舉辦的慈善拍賣，我們希望能幫助那些迫切需要支持的人，這也與動畫中刻劃的角色精神相當吻合。」"





這個計畫自 2021 年 11 月啟動，將 20 多年前創造出 Sally Carrera 的《汽車總動員》原始團隊成員集合在一起。該團隊包括皮克斯動畫的創意總監 Jay Ward，以及第一個為《汽車總動員》畫出 Sally Carrera 的美術指導 Bob Pauley。位於斯圖加特的 Porsche Exclusive Manufaktur Sonderwunsch 團隊成員和位於魏薩的 Style Porsche 設計師亦有協助製作。這個團隊一起工作了十個月 ——共同創造出了這輛絕無僅有的跑車。





「我們在創作 911 Sally Special 時非常開心，這是我們第一次參與這樣的項目。」皮克斯動畫創意總監 Jay Ward 說。「我們很早就決定要創造一輛以 Sally Carrera 為靈感、真實可駕駛的 911，但我們不想要完全複製動畫裡的Sally。Sally Carrera 喜歡開車 --- 這就是我們的靈感來源。我們問自己：如果 Sally 今天被打造成道路版本，她應該會長什麼樣子？」





「911 Sally Special 的設計基礎是 911 Carrera 系列中最快又最靈活的車款：480-PS 911 Carrera GTS。這部車搭載手排變速箱，充分體現 Sally Carrera 對駕駛的熱情，」保時捷個人化訂製部門車輛組總監 Boris Apenbrink 解釋說。 「訂製元素細節精緻且種類繁多，911 Sally Special 是我們團隊所做過最緊張、最感性和最細緻的Sonderwunsch（特殊願望）專案之一。舉例來說，這部車採用 Sallybluemetallic烤漆，這是專門訂製的，且以手工方式上漆。當然，我們還想到了 Sally 的紋身，要實現這一點是一個非常特別的挑戰。」Sally Carrera 的 Turbo 設計輪圈由魏薩的 Style Porsche 設計師重新詮釋，並專為 911 Sally Special 訂製。「五臂設計」輪圈適用目前世代 911 的 20/21 吋車輪尺寸，且能跟作為Sally Carrera 設計基礎的 996 世代 911 建立視覺連結。





保時捷內裝設計師 Daniela Milošević 負責領導團隊與皮克斯合作，設計新的藍色以及車輛的內裝。「我們被賦予完全的設計自由，這非常好！在動畫中，Sally Carrera 是一位來自加州的律師，她重視風格和優雅。同時，她也腳踏實地、熱愛生活，」Milošević 說。「Sallybluemetallic 也被用在內裝，這個顏色既創造了讓人眼睛一亮的特色，也創造了微小的細節，希望能給未來的主人帶來驚喜。同時，對我們來說，重要的是不可忘記日常可用性和實用性。我們開發了一種特別的 Pepita 千鳥紋內飾質料，有三種顏色，結合石灰白色皮革和勁速藍（Speed Blue）色縫線。琢磨這些細節的過程讓這整個專案變得更特別，勾起了我們對《汽車總動員》和 Sally Carrera 的許多回憶。」





除了汽車本身，拍賣會還包含其他亮點 --- 最引人注目的是 Porsche Design 與皮克斯合作推出的一款獨特的計時腕錶。跟車子一樣，錶圈內層塗上了一圈 Sallybluemetallic，且錶殼背面也有一個限量版的標記。石灰白色皮革錶帶配以勁速藍色縫線，凸顯這只獨一無二計時腕錶的運動化設計。錶帶無需任何工具即可以快速、方便地將錶帶拆卸，可替換成第二條帶有石灰白色縫線的 Speed Blue 錶帶。機芯則使用經 COSC 認證的 Porsche Design WERK 01.100 機芯。911 Sally Special 限量版計時腕錶是在保時捷位於瑞士Solothurn的製錶廠進行精密設計與製造的。拍賣會上還將展出保時捷技術裝備（Porsche Tequipment）提供的特殊室內車罩、附有一整組 Carrera Exclusive Design 輪圈備用胎的輪胎架、一本關於 Sally Special 的開發與生產過程的書，以及設計師 Shuichi Yamashita和Bob Pauley 的手稿設計圖紙。





911 Sally Special 將於 2022 年 8 月 20 日星期六由蘇富比（RM Sotheby’s）在加州 Monterey 汽車周進行拍賣。限美國公民參加。911 Sally Special 將在拍賣周期間在 Monterey 公開展示。如需更多詳細資訊，請參考下方連結：https://rmsothebys.com/en/auctions/mo22/monterey/lots/r0133-2022-porsche-911-sally-special/1270549.



