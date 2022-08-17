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除了讓人驚艷的 95 萬以外，MG HS 1.5T 還有什麼發人省思的事？

▲ 除了讓人驚艷的 95 萬以外，MG HS 1.5T 還有什麼發人省思的事？
▲ 除了讓人驚艷的 95 萬以外，MG HS 1.5T 還有什麼發人省思的事？

2GameSome - 有車賞

2022-08-17 15:55:00

重新返回台灣汽車市場的 MG 汽車，縱使其幕後集團、生產方式等皆與過往截然不同，首波主力車型也以國產中型休旅車款取代過往許多資深車迷印象深刻的 MG F 小跑車，但重新登台立刻切入當前競爭最激烈的火熱市場，激起的漣漪絕對不容小覷，在此行受邀前往參加 MG 全新 HS 車系試駕活動之前，確實充滿好奇與期待。

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從得知 MG 即將重返台灣，到此次試駕活動之前，對於 MG 在台灣的接受度如何，從一開始的滿腹疑問，隨著消費者的高度詢問熱度，逐漸轉換成高度的期待。特別是此次試駕活動接在日前 MG 於台北松山文創園區二號倉庫所舉辦的品牌體驗會之後，體驗會中的超高人氣，清楚表示 MG 目標最火熱戰場來重返台灣，應該是個正確之舉。

抵達了高雄萬豪酒店，眼前一字排開的 HS 1.5T 車型，清楚說明此次試駕重點，僅有一輛的 HS PHEV 車款預告九月方有機會一親芳澤。就算無緣體驗當前國產中型休旅的馬力王者，但對於整體的設計用料、配備、空間、操控表現與行路質感，以及安全規格的使用體驗等，相信在眼前的這輛 HS 1.5T 車型，會給予我們清楚的答案。

經過了基本的產品說明後，最讓人印象深刻的資訊莫過於：「未來 HS 1.5T 建議售價將壓在 95 萬之內」，期望以「大滿配」的姿態，直接迎戰對手同級旗艦車款皆須超過百萬的差異。但除了售價與配備以外，車體整體實力如何，還是需要等待接下鑰匙、整天試駕後才會更清楚的答案。

初期提供「掠影黑」、「風馳紅」、「電掣白」與「電幻灰」四種車色的 HS 1.5T，我們取得的是「電幻灰」車款，此車色相當特別，因光線映照與否的差異，會呈現類似灰色或棕色甚至帶些紫色的不同樣貌，且不僅肉眼看起來明顯，相機拍攝也會有相同效果，雖然對於拍攝而言是個永遠都抓不到標準色的困擾，但相信對於消費者而言會是相當新奇的感受，但是好是壞，端看個人審美觀而定。

試駕車型為 MG HS 1.5T 車款，未來上市售價將壓在新台幣 95 萬元以內。
試駕車型為 MG HS 1.5T 車款，未來上市售價將壓在新台幣 95 萬元以內。
針對 2018 年就已發表的 HS 車型，由中華汽車負責生產的 HS 國產車款，選擇的是 2020 年小改款的版本，更具運動感的車頭造型為最大特色，大面積的水箱護罩搭配兩側方向燈設計，以及完美融合的前氣壩，雖然存在著其他 SUV 車款的類似樣貌，但整體而言確實相當吸睛，搭配著碩大的 MG 廠徽，整日假使於高雄市區，不僅注目度不斷，停在空地拍攝時，更吸引來多組路人好奇詢問。

台灣國產車型為 HS 小改款版本，大面積的水箱護罩相當吸睛。
台灣國產車型為 HS 小改款版本，大面積的水箱護罩相當吸睛。
採用反射式 LED 頭燈。
採用反射式 LED 頭燈。
當前 HS 1.5T 與 HS PHEV 問世初期皆僅提供單一車型選擇，其中 HS 1.5T 直接標配 Trophy 套件，意味著黑色車頂架、黑色車外後視鏡外殼、紅色煞車卡鉗、右側 C 柱上「Trophy」標誌等皆為標準配備，搭配著 18 吋輪圈、全包式車門、皆為 LED 規格的頭尾燈、日行燈與方向燈組，將當前此級距應有的、消費者期待的配備全數配備，只差矩陣式頭燈沒有配備，但若以 95 萬元的目標價格，還真沒有可挑惕處。

HS 1.5T 直接標配 Trophy 套件，車頂架為黑色處理。
HS 1.5T 直接標配 Trophy 套件，車頂架為黑色處理。
車外後視鏡外殼也為黑色。
車外後視鏡外殼也為黑色。
標配 18 吋輪圈，輪胎尺碼為 235/50R18。
標配 18 吋輪圈，輪胎尺碼為 235/50R18。
尾燈同樣為 LED 規格。
尾燈同樣為 LED 規格。
左右雙出排氣尾管整合於後保桿下方，非當前主流的隱藏式設計。
左右雙出排氣尾管整合於後保桿下方，非當前主流的隱藏式設計。
Trophy 銘牌只有在車身右側 C 柱處。
Trophy 銘牌只有在車身右側 C 柱處。
癌就如同外觀的設計風格，座艙內同樣可見到他牌的影子，中央空調出風口的造型、兩側出風口的設計，就連中央鞍座、排檔桿等處處有熟悉的感受，但若撇除此點，在內裝的用料材質部分，盡可能的採用皮質、軟質塑料等包覆，在中控台上半部、門板等處幾乎摸不到硬質塑料，再搭配上鍍鉻、鋼琴烤漆等材質，可以清楚感受到期望提升質感氛圍的用心。

透過大量軟質塑料與皮革的運用，期望營造豪華感。
透過大量軟質塑料與皮革的運用，期望營造豪華感。
稍微可惜的是，全車皮革皆為合成皮，沒有採用真皮。
稍微可惜的是，全車皮革皆為合成皮，沒有採用真皮。
12.3 吋的數位儀表板、中控臺上方 10.1 吋的懸浮式觸控螢幕、可加熱且採取跑車化造型設計的雙前座電動座椅、手機無線充電板、雙區恆溫空調、Keyless Entry 車門啟閉系統、Push Start 引擎啟閉系統、256 色環艙氣氛燈等，除了抬頭顯示器，座椅記憶功能與電動腰靠以外，對於配備控而言，HS 1.5T 應該是挺有魅力。

12.3 吋的數位儀表板僅有單一顯示模式。
12.3 吋的數位儀表板僅有單一顯示模式。
三幅平底式方向盤，期望給予更明顯的跑車氣息。
三幅平底式方向盤，期望給予更明顯的跑車氣息。
類似保時捷的設計，將 SuperSport 駕駛模式介面控制開關設計在方向盤上。
類似保時捷的設計，將 SuperSport 駕駛模式介面控制開關設計在方向盤上。
中控臺上方 10.1 吋的懸浮式觸控螢幕。
中控臺上方 10.1 吋的懸浮式觸控螢幕。
Apple CarPlay 與 Android Auto 功能為有線連接。
Apple CarPlay 與 Android Auto 功能為有線連接。
標配手機無線充電板。
標配手機無線充電板。
4610mm 的車長中，HS 1.5T 擁有 2720mm 軸距長度，僅次於此級距最長的 Tucson L，對於後座乘坐空間表現尤其明顯，就算搭配上大面積的全景天窗，在頭部、膝部等處的空間餘裕相當出色，且配備有後座椅背五段可調機制、後座出風口、平整的後座底板等優勢，後窗同樣有 One-Touch 功能，後座門板也與前門板同樣有著大面積軟質材料包覆，舒適度與質感表現同屬一流。

前座配置一體式跑車化座椅。
前座配置一體式跑車化座椅。
前座頭枕上繡有 Trophy 字樣。
前座頭枕上繡有 Trophy 字樣。
2720mm 優勢軸距清楚反映在後座腿部空間。
2720mm 優勢軸距清楚反映在後座腿部空間。
後座除了有空調出風口以外，地板也相當平整化。
後座除了有空調出風口以外，地板也相當平整化。
縱使有著傲人的軸距長度，但為了突顯後座空間，後廂空間就稍微犧牲，463公升的表現差強人意，且後廂除了單一照明以外，沒有12V外接電源插座與固定掛鉤，也沒有後座椅背快速釋放拉桿，唯一優勢就是因採取客車認證，不用再因鐵桿而影響空間。

標準乘坐狀態下後廂容積為 463 公升，若把後座椅背傾倒，可擴充至 1287 公升水平。
標準乘坐狀態下後廂容積為 463 公升，若把後座椅背傾倒，可擴充至 1287 公升水平。
後廂隔板下另有相當實用的置物空間。
後廂隔板下另有相當實用的置物空間。
早已成為此級距大宗動力規格的小排氣量引擎搭配渦輪增壓系統，HS 1.5T 也沒例外，與對手平起平坐的 180 匹最大馬力搭配同級最出色的 29.1kgm 最大扭力，搭配上濕式 7 速雙離合器自手排變速箱，給予了明顯的提速感，尤其將 Drive Mode 駕駛模式切換到 Sport 狀態，甚至是更強烈的 SuperSport 模式，延後換檔、轉速拉提更為迅速強烈，都能轉換成挺直接的加速推力。不過與過去習慣的雙離合器自手排變速箱不同的是，此具變速箱在 HS 1.5T 車型上顯得斯文許多，沒有較為直接的換檔感受，僅保留快捷的換檔過程與高效的傳輸效應，對於其強調的運動與熱血氛圍，頗有落差。

搭載 1.5 升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，具備 180ps/ 5600rpm 最大馬力輸出，29.1kgm / 1500~4000rpm 最大扭力輸出。
搭載 1.5 升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，具備 180ps/ 5600rpm 最大馬力輸出，29.1kgm / 1500~4000rpm 最大扭力輸出。
動力銜接 7 速雙離合器自手排變速系統，但整體換檔感受不若其他雙離合器自手排來得富運動感。
動力銜接 7 速雙離合器自手排變速系統，但整體換檔感受不若其他雙離合器自手排來得富運動感。
除了方向盤上的 SuperSport 模式以外，排檔座左側另有駕駛模式供切換，包含 Eco、Normal、Soprt 與 Custom 等多種選擇。
除了方向盤上的 SuperSport 模式以外，排檔座左側另有駕駛模式供切換，包含 Eco、Normal、Soprt 與 Custom 等多種選擇。
切換駕駛模式時，儀表板上也會有所對應顯示。
切換駕駛模式時，儀表板上也會有所對應顯示。
與動力感受有落差的，還包含操控感受與底盤設定，舒適導向的操控手感與懸吊反應，與傳統休旅車給予人的舒適感較相近，相對其較為激進的動力表現，進彎前需要更確實的減速，不然過於明顯的側傾會稍微減少彎中操控的信心，車內乘員也會有不適感；而偏向舒適設定的懸吊也會讓急加減速時帶來較明顯的重心轉移，需要以更細膩的油門與煞車操控，才能讓車內乘客坐得舒適點。

加速表現雖然出色，但受限於底盤設定偏向舒適，需要更細膩的油門與煞車控制。
加速表現雖然出色，但受限於底盤設定偏向舒適，需要更細膩的油門與煞車控制。
但換個角度思考，軟調偏向的底盤設定，對應台灣較差的道路品質，確實會換得更舒適的乘坐感，但面對碎震還是略有彈跳感受，前麥花臣後多連桿的懸吊幾何，在紮實度的感受也仍有進步空間，只不過與對手相較，不到天差地遠的差異，相信對於多數消費者而言，都還在可接受的範圍內。

懸吊設定可以大幅消弭道路上的不平整，但遇到碎震時仍會有些許不適的彈跳感。
懸吊設定可以大幅消弭道路上的不平整，但遇到碎震時仍會有些許不適的彈跳感。
強調 Level 2 等級的先進智慧駕駛輔助系統，ACC 全速域主動車距巡航控制系統、可以整合 ACC 與車道置中兩功能的TJA交通壅塞輔助系統都沒缺席，以及像是 AEB 自動緊急煞車輔助系統、BSD 盲點偵測系統、LCA 車道變換輔助系統與LDA車道偏移輔助系統、RCTA 後方盲區偵測系統、SAS 智能限速輔助系統，與 DOW 開門盲區警示系統等一應俱全，不過 ACC 與 TJA 系統操控介面並非整合在方向盤上，而是在左側後方的獨立撥桿，與當前主流設計的邏輯稍有不同；實際體驗，ACC 的油門操作細膩度挺優異，停車超過3秒後需要輕點油門或透過 RES 按鍵再次啟動，不過車道偏移警示的介入較為直接，也需要時間適應。

搭載的 MG Pilot 2.0 智慧駕駛輔助系統，擁有不遜於對手的完整科技配備。
搭載的 MG Pilot 2.0 智慧駕駛輔助系統，擁有不遜於對手的完整科技配備。
身為 MG 品牌重回台灣市場之作，HS 其實也是 MG 重新佈局全球的重要戰略車款，從其車型實力來看，確實有與一票同級對手一較高下的實力，雖然在細節設計與動態表現的細膩處還是有可進步的空間，但也不可諱言的，讓HS可與全球與對手廝殺的最大武器，更是超高的 CP 值，在台灣所喊出的95萬售價目標，清楚說明 MG 期望在台灣再次複製成功模式。但更重要的是，後續的服務體系是否能完整建立，帶給消費者不僅會「賣車」，還會「照顧車主」的誠意，相信是除了第一波車型實力與價格設定的功課以外，更重要的課題。

除了讓人期待的 95 萬目標售價以外，後續如何保持售後維修品質、讓消費者有更購買信心，同時更是維持二手車價相當重要的關鍵。
除了讓人期待的 95 萬目標售價以外，後續如何保持售後維修品質、讓消費者有更購買信心，同時更是維持二手車價相當重要的關鍵。

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