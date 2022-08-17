特企／《風之王國：燕》CBT登場！享受8-bit趣味冒險

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就是想要讓玩家充分的體驗《風之王國：燕》趣味！本次CBT內容除了原先既有的四種職業外，其等級與地區將直接開放至十二支神遺跡地圖的125級！玩家將至少達到100級以上才可踏足十二支神遺跡地圖，在這張地圖上玩家也將面對守護眾生的十二支神，並從中獲得各種稀有武器裝備圖樣，以及傳說中神裝「龍武器」的材料來製作神武。但相對的這塊區域也將環伺著覬覦稀有財寶的其他修行者們，想要獨霸整張地圖材料且有自信排除其他玩家的人，不妨也嘗試「暴：十二支神遺跡」，就能明白何謂富貴險中求的道理了！
更多開放的大型系統
玩家們除了在一般的狩獵場練功外，還有包含了像是挑戰區域王的「每日戰役」，與朋友共同組隊來更有效率的面對簡單與困難等級的BOSS。特別試煉秘境的「虛幻洞窟」，玩家將可選定要進入練功的秘境，在有限的復活次數下完成挑戰來獲得獎勵。以及有機會獲得製作戰役裝備材料的「緊急任務」，玩家們將攜手合作共同挑戰緊急任務BOSS，努力存活下來並爭取輸出第一名，獲得來自緊急任務BOSS最豐盛的獎勵吧！
CBT依舊活動滿滿！一起來蒐集各種特別外觀
《風之王國：燕》的8-bit風最大的另一個趣味，就是各種有趣的外觀裝飾可以讓玩家自由搭配！在CBT中玩家將可透過期間限定的各種活動來獲得各種有趣的外觀裝飾，不論是七日簽到活動的最終獎勵、等級達成活動的各階段外觀裝備，還有蒐集道具兌換及每日的HOT TIME活動等等，都有機會可以在CBT先睹為快！當然還有先前預約好禮可愛貓咪套裝「喵喵直拳」，以及騎乘幻獸「招福喵」可以領取，喜愛的玩家千萬不要錯過CBT期間的任何一天！
歡迎大家呼朋引伴來體驗測試這款悠久卻趣味十足像素風格MMORPG《風之王國：燕》，事前預約將進行到今日8/17(三)，CBT期間想加入遊戲的玩家依舊可透過安卓系統進行喔！想知道其他更多關於《風之王國：燕》的新情報，還請玩家持續鎖定官方網站消息。
《風之王國：燕》官方網站：https://kowy.nexon.com/global
《風之王國：燕》CBT下載：https://bit.ly/3w3MXU7