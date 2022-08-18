1223萬起，大量導入賽車空力設計，全新Porsche 911 GT3 RS全球發表

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全新發表的911 GT3 RS有著更為乖張的外觀空力套件，以及導入了概念源自911 RSR賽車相同的中央冷卻系統，同樣在車頭設設有三組水箱冷卻器，其中尺大更大的中央冷卻器以斜躺方式裝設於車頭前端，可增加整體冷卻效益，同時還配上了主動空力套件，前擾流翼與後雙層尾翼可連續調整角度，能在200km/h時提供409kg之下壓力，整體下壓力上個世代車型的兩倍，也是現行911 GT3的三倍，當車速達285km/h時下壓力更高達860kg。
同時全新911 GT3 RS還首度導入了可變尾翼功能（drag reduction system , DRS），如同F1賽車，為了達到低阻力並維持賽道直線路段的高速表現，可變尾翼功能（DRS）可在按下按鍵時，讓尾翼在特定運作範圍內改為水平狀態作動，但在高速煞停時即會同步關閉DRS功能並啟動空力煞車功能，此時前、尾翼會改為最大角度以產生空力減速效果，達到同步協助機械煞車，提升制動能力效果。
導入更多功能性空力套件的911 GT3 RS，最具特色的就是那碩大的倒勾式（Swan Neck）連桿擾流尾翼，整體寬度比車寬來的更寬，整組尾翼由一組固定尾翼加上液壓可調角度翼片組成；同時在車頭，不再配置傳統的擾流翼，而是配置一組可將氣流做上下分導的前分流器，同時，可準確地將氣流向外導引，並流經前輪拱側的百葉鰭片作通風使用，這源自Le Mans 冠軍賽車911 GT1的設計，可進一步降低輪拱的動態壓力，進氣口後方的側翼板可確保氣流直接導引至車側，前方通過中央散熱器的熱空氣則會由前車蓋上的大散熱口排出。而車頂鰭片可將此氣流向外引導，以確保後方獲得更低的進氣溫度。全新 911 GT3 RS 的後側面板開口是作為提升空氣力學表現，而並非僅導流，後輪拱則具備進氣口與側翼板以改善氣流，而後方擴散器造型是擷取自 911 GT3 並加以微調。
除了外觀的空力套件，911 GT3 RS的懸吊系統也同步優化空氣動力設計，因為全新 911 GT3 RS 的輪拱會受到強大氣流影響，因此前軸的雙A臂連桿採水滴狀輪廓造型，這些具備空氣力學效率的連桿在最高速度下可產生40 kg的下壓力，過去此設計只運用在高端的賽車運動上。由於911 GT3 RS的輪距更寬（比 911 GT3 寬 29mm），前軸雙A臂連桿也略為加長。
為了確保高速制動時前、後軸仍能維持下壓力平衡，懸吊工程師盡可能地降低煞車時的俯仰現象，在全新911 GT3 RS的前軸下拖曳臂球接頭位置更低，同時後軸的多連桿進行重新調校並修改彈簧係數，而駕駛輔助系統及後軸轉向功能也進行更為動態的設定。
全新911 GT3 RS提供了Normal / Sport / Track三種駕駛模式，在Track模式下每項設定皆可獨立調整，其餘兩種模式則可針對前、後懸吊的回彈及阻尼進行多段的獨立調整，後差速器也可透過方向盤上的旋鈕進行調整，另外控制可變尾翼功能（DRS）的四組旋鈕與按鍵皆設置於方向盤上，這些快速且直覺的操作與訊息顯示概念同樣源自於賽車運動。這些旋鈕在調整的過程中以圖像化的方式顯示在駕駛儀表上，全新911 GT3 RS同樣具備與911 GT3類似的賽道顯示模式，只需按下按鍵便會減少不必要的訊息僅保留基本資訊，在螢幕左側的檔位顯示及右側的類比轉速表設計同樣延續911 GT3的賽車風格。
全新911 GT3 RS同樣搭載4.0升自然進氣引擎，再換上全新凸輪軸，加上配置源自賽車的單油門蝶型閥與高剛性搖臂，引擎經升級調校後，最大馬力提升至525 PS（386 kW），同時搭配之七速PDK雙離合自手排變速系統的總傳動齒比較911 GT3來的更密，車底的進氣口設計，可確保變速箱可承受賽道上頻繁換檔的高負載的運作。經過全面性的升級使得全新911 GT3 RS 從靜止加速至時速 100 km/h僅需 3.2 秒，並且在7檔的最高極速可達296 km/h；煞車系統部分，前軸採用的是固定式六活塞鋁製單體煞車卡鉗，搭配直徑 408 mm 的煞車碟盤，相較於 911 GT3，卡鉗活塞直徑由 30mm 增加至 32 mm，碟盤厚度則從34 mm提升至36 mm；而後軸則與 911 GT3 同樣配置直徑 380 mm 碟盤及四活塞固定式煞車卡鉗，另外可選配保時捷陶瓷複合煞車系統（PCCB），搭配前軸410 mm、後軸390 mm的碟盤。全新911 GT3 RS標配鍛造鋁合金輪圈附中央單一鎖定設計，並搭配前輪 275/35 R 20及後輪 335/30 R21的高性能跑車輪胎 （Sport Tyres），以確保高水準的機械抓地力表現。
自傳奇車款 911 Carrera RS 2.7 以來，所有掛上RS銘牌的車型皆採用輕量化碳纖複合材質（CFRP）車體結構打造，大量使用 CFRP所打造的車體結構，以及使用相同材質的零組件，如車門、前翼板、車頂、前蓋及賽車座椅，使全新 911 GT3 RS 的車重僅為1,450公斤（根據DIN標準所量測的車輛淨重）。
全新911 GT3 RS的車艙內飾依然保有經典的RS風格，以黑色真皮、Race-Tex搭配碳纖維編織飾板凸顯純粹的競技化氛圍；並可免費升級Clubsport賽車套件，內含鋼製防滾架、手持滅火器以及駕駛座六點式安全帶。需要額外增加費用的Weissach套件則增加更多配備，包含：在車前蓋、車頂、後視鏡外蓋及部分尾翼皆以碳纖維紋路裝飾，並且在前/後軸的防傾桿、後連結桿及剪力板皆以CFRP打造，有助於提升整體的動態操駕反應，同時使用首次以CFRP打造的防滾架，相較於鋼製版本可減少約 6 公斤重量，Weissach套件的另一個亮點是PDK換檔撥片導入承襲賽車的磁極技術，透過更為精準的按壓觸點與清脆的按壓聲響帶來更為動感的換檔體驗，另外Weissach套件還可選配鍛造鎂合金輪圈，能再減輕8公斤車重。
受到賽車理念所啟發，最高精確度至關重要。保時捷在瑞士索洛圖恩（Solothurn）的製錶廠開發了專為車主打造的 911 GT3 RS 專屬計時機械腕錶，以天然或黑色鈦金屬製成的玻璃噴砂錶殼搭配旋入式錶冠，在內部搭載 Porsche Design 為其打造的 calibre WERK 01.200 機械機芯，精準的高精確度已由COSC瑞士官方天文台錶檢測機構所認證，並具備飛返功能僅需一個動作便可啟動、停止和重置秒針。錶面上刻有“ Start/Stop“及“Next Lap“的雷射雕刻，凸顯這款腕表不只用於報時，還有表環上具備脈搏計刻度的創新設計，以及許多設計細節與材質，皆來自全新 911 GT3 RS。
受到賽車理念所啟發，最高精確度至關重要。保時捷在瑞士索洛圖恩（Solothurn）的製錶廠開發了專為車主打造的 911 GT3 RS 專屬計時機械腕錶，以天然或黑色鈦金屬製成的玻璃噴砂錶殼搭配旋入式錶冠，在內部搭載 Porsche Design 為其打造的 calibre WERK 01.200 機械機芯，精準的高精確度已由COSC瑞士官方天文台錶檢測機構所認證，並具備飛返功能僅需一個動作便可啟動、停止和重置秒針。錶面上刻有“ Start/Stop“及“Next Lap“的雷射雕刻，凸顯這款腕表不只用於報時，還有表環上具備脈搏計刻度的創新設計，以及許多設計細節與材質，皆來自全新 911 GT3 RS。
全新911 GT3 RS全球首發後，台灣也同步開始開放接單，基本建議售價為1,223萬起。