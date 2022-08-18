頭皮臭、有味道正常嗎？醫教６保養助改善，別貿然加強洗頭！

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曾奕騰醫師表示，頭皮會有味道是非常常見的，可說是人人都有可能，但如果有正確洗頭仍有明顯味道，就應留意並就醫。頭皮的味道視個人身體狀況、保養和清潔、外在環境而有所不同，原因包含流汗、皮脂腺的油脂分泌、皮屑及角質代謝等，頭皮上的細菌、皮屑芽孢菌等共生菌也扮演一定角色，共生菌將汗液、油脂、角質代謝時也可能產生味道。另外，若頭皮有受傷、發炎、或其他皮膚疾病，例如乾癬、脂漏性皮膚炎等，細菌感染如毛囊炎、疔瘡、或是頭癬等黴菌感染，頭皮出現分泌物時也容易有味道。抽菸、二手菸、油煙、吃燒烤、吃火鍋等，自然環境中的味道也容易沾上頭髮。
頭皮有味道多洗洗就好？醫：別貿然加強洗頭。
許多民眾為了頭皮健康、沒有異味、不會發癢，會特別加強頭皮清潔，不過對此曾奕騰醫師則勸不要不明就裡貿然加強清洗，頭皮清潔過多過少都不宜。醫師解釋，台灣氣候溫暖潮濕，普遍民眾適合約1-3天洗一次頭，1天最多洗一次，除非在大太陽底下工作、打球、運動有大量出汗出油，才適合超過一次，否則保護皮膚的油脂容易被過度沖洗而失去屏障，或洗太多刺激頭皮。而超過3天沒洗就有可能因過多油脂、汗液等使得頭皮產生味道，醫師也遇過10天洗一次頭的民眾，自然除了有味道外也容易有發癢的情況，洗頭太多太少都不好。
頭皮有味道洗髮乳怎麼挑？醫指２原則，留意頭皮狀況！
曾奕騰醫師也說明，洗髮乳的選擇有兩大原則，一是可以洗淨頭髮及頭皮，二是洗頭前後不會有乾、癢、刺痛等不適症狀。一般而言，頭皮健康的民眾市售的洗髮乳皆可選擇，在正常管道中販賣的洗髮乳通常都是經過檢驗的合格產品，使用後就看頭皮狀況，若無不適就可繼續使用，若出現發癢、刺痛等不適或加重原先症狀則建議更換。
洗髮乳自然也是鼓勵成分越簡單越好，標榜「比較香的」等特殊需求的洗髮乳，當中加強味道的成分是有可能對皮膚帶來刺激或過敏的機會，頭皮有受傷或有發炎狀況的民眾就需特別留意。而若是頭皮比較容易出油的民眾，可以挑選去油力較強的洗髮乳，但若非如此也不必特別選用。針對乾癬、脂漏性皮膚炎等族群，若不清楚是否適合自己，也可以看診時攜帶詢問醫師。
洗髮乳不能有「矽靈」？皮膚科醫師破解迷思！
曾奕騰醫師表示，「洗髮乳不能有矽靈」這迷思在許多人的心中根深蒂固，矽靈汙名化的標籤存在已久，但事實上矽靈（矽靈油）這種人工合成油類，可以讓頭髮較滑順減少毛躁，且很容易就可用不含潤絲的洗髮精洗掉，目前沒有研究能確切指出矽靈會造成頭皮刺激、落髮或癌症。
醫師更進一步解釋，許多民眾頭皮症狀沒有改善，會特別去選用無矽靈產品，但多半沒有幫助，因為從普遍醫學研究來看，頭皮症狀本來就和矽靈無關，大多是其他疾病造成，如脂漏性皮膚炎、乾癬、發炎、感染等，沒有獲得正確診斷和治療，症狀自然不會好。
頭皮有味道日常如何保養？醫教６招助降發炎、減異味！
頭皮味道和身體健康狀況息息相關，雖說有味道是正常的，不過若要避免，曾奕騰醫師建議以「避免身體發炎」著手。包括規律作息避免熬夜，以免內分泌失調。抽菸、酗酒等對身體不利的習慣也盡量減少。日常可多運動、培養日常興趣等，適度紓壓避免影響荷爾蒙。均衡飲食並盡量以低油、低鹽、低糖、多蔬果及原型食物為主，減少吃加工食物的頻率，以降低身體處於發炎狀態的機會。將生活方式盡可能調整成健康型態，身體減少發炎，頭皮健康自然也會較佳。
醫師也再三提醒，若是頭皮真的有味道、味道明顯較重，或是出現頭皮癢、頭皮屑、甚至刺痛等情況，切勿為了止癢、止味道等而貿然加強清潔，以避免加重頭皮正出現的問題，讓症狀更加明顯、問題更加嚴重。應先就醫檢查了解是什麼樣的疾病或狀況所引起，對症治療後才更有助於改善症狀。
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