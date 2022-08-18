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本土+23088　羅一鈞：出現首起Omicron BA.4「家庭群聚」

本土+23088　羅一鈞：出現首起Omicron BA.4「家庭群聚」
本土+23088　羅一鈞：出現首起Omicron BA.4「家庭群聚」

健康醫療網

2022-08-18 17:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增23,425例COVID-19確定病例，分別為23,088例本土個案及337例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。 

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各縣市個案分布

  • 新北市4,729例
  • 臺北市2,808例
  • 臺中市2,748例
  • 桃園市2,582例
  • 高雄市1,799例
  • 臺南市1,522例
  • 彰化縣963例
  • 新竹縣693例
  • 苗栗縣663例
  • 新竹市603例
  • 屏東縣562例
  • 宜蘭縣544例
  • 雲林縣532例
  • 花蓮縣447例
  • 基隆市423例
  • 嘉義縣386例
  • 南投縣370例
  • 嘉義市251例
  • 臺東縣211例
  • 澎湖縣131例
  • 金門縣114例
  • 連江縣7例
40歲女有癌症病史，染疫後引發肺炎亡

指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為21例男性、13例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、23例未接種3劑COVID-19疫苗。醫療應變組副組長羅一鈞表示，其中40多歲死亡個案是一名女性，本身有癌症轉移的病史，因有發燒、呼吸困難與嘔吐等症狀，就醫採檢PCR陽性確診，也因檢查出肺炎，因此收治於專責病房內，不過仍不幸因病情惡化，於8/13過世，死因是癌症與肺炎。

2例MIS-C皆為1歲、未接種疫苗　治療後病況改善

在特殊重症方面，羅一鈞說明，新增2例MIS-C。第一位是1歲女童，本身沒有慢性病史，也沒有接種疫苗，6/20確診新冠，8/12開始出現發燒、腹瀉、皮疹等症狀，8/16送往急診診斷為MIS-C並住院，之後接受免疫球蛋白、類固醇治療之後，病情改善，目前於一般病房中住院。

羅一鈞表示，第2例為1歲男童，沒有接種疫苗，也沒有慢性病史，7/1確診新冠，8/13開始出現高燒、畏寒、腹瀉以及活力、食慾下降等症狀，8/15送往急診，當時檢查有多重狀況，包括扁桃腺化膿、紅腫，呼吸有喘鳴聲，經X光檢查顯示有肺炎，同時也診斷有扁桃腺炎、支氣管肺炎與急性腸胃炎，不過因他曾經確診過新冠，也有多器官發炎的情形，所以懷疑是MIS-C安排住院，進一步使用心臟超音波檢查，發現冠狀動脈擴大，因此符合MIS-C診斷，同時也出現凝血功能異常，經過免疫球蛋白、抗生素治療後，目前病情也已改善。

本土首例BA.4研判為家庭群聚

關於本土首例BA.4（30多歲男性），羅一鈞表示，他的3位家人採檢皆為陽性，其中一位家人，也就是這名30多歲男性的妻子，已經定序完成，確認為BA.4，不過本身並無症狀，羅一鈞補充，「因此我們也判定為本土BA.4的家庭群聚。」

而另外2位小朋友，也沒有相關症狀，但於8/11快篩呈陽性，後續於8/16由衛生單位安排到醫院採檢PCR，但其中一位Ct值34以上，無法完成定序，另一位Ct值小於30，目前檢體正在定序中，「但這是一起家庭群聚，因此這位小朋友也是BA.4的機會滿高的。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54856

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