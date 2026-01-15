金州勇士隊在交易截止日前正積極尋覓側翼強援，而今日一場紐奧良鵜鹕對陣布魯克林籃網的比賽，意外成為勇士高層的「首席驗貨現場」。最終鵜鶘以116：113險勝籃網，而勇士兩大交易目標——墨菲（Trey Murphy III）與小波特（Michael Porter Jr.）的正面交鋒，也揭露了為何勇士願意為前者付出更高代價的關鍵原因。此前爆發力十足的波特，今晚進攻被墨菲比下去，防守更是不如，前者在攻防下限水準上都更優，小波特有更高上限，但對於只需要完美配角的勇士來說，前者更理想。
數據大比拚 墨菲全能表現壓過MPJ
在今日的直接對話中，墨菲全場轟下34分9籃板5助攻，並有2抄截、1阻攻的全面演出，且在關鍵第四節獨拿13分接管比賽；相較之下，籃網頭號得分手MPJ雖然攻下20分7籃板，但在全能性與防守影響力上略遜一籌。
這場比賽印證了《ClutchPoints》記者Brett Siegel的報導：儘管MPJ本季場均25.9分火力驚人，但勇士內部更傾向於為墨菲送出「2個首輪選秀權」，而對MPJ的報價則堅持不超過「1個首輪籤」。
「目前勇士隊的三大交易目標是小邁克爾·波特、特雷·墨菲三世和赫伯·瓊斯。雖然勇士隊願意用兩個首輪選秀權交易墨菲，但他們也清楚需要保留未來的選秀權。勇士隊早期釋放的信號表明，他們不想用超過一個首輪選秀權去交易波特，尤其是在這樣的交易需要送上喬納森·穆迪·庫明和摩西·穆迪。」Siegel補充說，金州勇士隊「非常願意」在交易截止日期前交易穆迪，並且已經探討過一個涉及庫明加、穆迪、巴迪·希爾德和一個首輪選秀權的框架——但除此之外，沒有其他想法。
價值解析：為何勇士更看好墨菲？
根據美媒分析，勇士隊認為墨菲是更完美的「季後賽拼圖」，原因有三：
🏀攻防一體（Two-way Floor）：墨菲本季場均21.9分、6.2籃板、3.5助攻及1.6抄截，具備頂級的外圍防守與換防能力。勇士視其為庫明加（Jonathan Kuminga）理想中的「完成體」。雖然小波特在進攻上線上更高，墨菲在攻防手水準上更穩定、下限更高。
🏀戰術適應性：墨菲擁有不錯的組織能力，更符合總教練史蒂夫·柯爾（Steve Kerr）強調流動與傳導的體系；而MPJ雖有極高進攻上限，但更偏向純終結者。
🏀合約與潛力：墨菲的合約極具競爭力且正處於上升期。相較之下，籃網對MPJ的開價極高，要求2026年與2028年的兩個首輪籤，這讓想保留資產換取如阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）等級巨星的勇士感到猶豫。
鵜鶘拒絕放人 勇士仍留一手
儘管勇士對墨菲垂涎三尺，但鵜鶘隊目前的態度是「非賣品」。名記 Marc Stein 指出，鵜鶘對墨菲與瓊斯（Herb Jones）的要價高到令人卻步，旨在勸退買家。
勇士目前的策略非常明確，他們願意為了提升柯瑞（Stephen Curry）奪冠機會而進行陣容「優化」，但拒絕全面犧牲未來。若能以庫明加、穆迪（Moses Moody）、希爾德（Buddy Hield）搭配選秀權換回墨菲，勇士才會梭哈選秀權；否則，他們寧可等待更大的球星機會出現。
根據《heavy.com》報導，金州勇士隊理論上最多有四個首輪選秀權可以交易，但聯盟的共識是，除非出現真正的超級巨星，否則管理層不想動用全部的選秀權。
