Audi 純電生活圈持續向東進化 攜手 EVOASIS 啟動台東首座極速充電站
台灣奧迪持續推動在地純電發展，而今更進軍東台灣打造首座 DC 極速充電站，Audi 與 EVOASIS 聯手於台東桂田喜來登酒店建置全新 Audi 極速充電站，於今日啟動試營運，即日起至 9 月 11 日，純電車主於此站點使用 EVOASIS App 啟用充電可享 NT$5.8/kWh 充電禮遇（原價NT$10/kWh）；凡於 9 月 12 日正式開幕後，Audi 純電車主至此站點進行充電可享尊榮7折專屬禮遇，此站點提供 180kW 高速充電效率，亦開放給適用 CCS1 規格的電動車車主使用。
目前四環品牌持續與在地傑出充電營運商如 Noodoe 、EVOASIS、TAIL 特爾電力、台泥儲能 NHΩA.TCC 與 EVALUE 等夥伴合作，串聯 Audi 極速充電站、目的地環島充電網、交流道及購物中心等多元充電據點，Audi 純電系列車主可於全台 73 個 DC 快充據點、385 個 AC 慢充據點等進行充電服務，形成更便捷的環台 Audi 純電生活圈 2.0；車主亦可透過 『電旅筆記』數位服務，找尋或分享純電行駛旅程。