▲ VW T-Roc R 「移動挑戰賽」全台響應 全民打卡累計里程破三萬

台灣福斯汽車推出的跨界性能跑旅 T-Roc R，首批甫上市旋即完售。為回饋熱血車迷朋友，特別推出T-Roc R「移動挑戰賽」限時活動，只要加入台灣福斯汽車官方「The T-Roc Club」LINE 好友，憑 GPS 定位回傳打卡地點並且累積里程，便有機會搶先試駕 T-Roc R。在短短一週時間，全台車迷卯足全力征服排行榜，總打卡次數突破 2,500 次，總打卡距離達 33,267.6 公里，其中累績里程最高之車迷，優先獲得全台唯一車主試駕體驗。 我是廣告 請繼續往下閱讀 台灣福斯汽車持續擴大完整產品陣容，不但迎來 T-Roc R 全力以赴搖滾登場，未來也將量身打造專屬活動，給予車迷朋友最獨家的限時體驗活動，歡迎消費者定期關注台灣福斯汽車粉絲專頁以及官方 LINE 帳號，搶先接收最新消息。152.8 萬起！Toyota GR86 正式發表，首批 60 輛包含手排與自排雙選擇瞄準開學季！PGO 電動車最低只要新台幣 32,180 元Audi 純電生活圈持續向東進化 攜手 EVOASIS 啟動台東首座極速充電站 foodpanda打造「外送夥伴 360 安心計畫」全力守護外送夥伴、用路人安全與權益