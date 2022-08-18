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152.8 萬起！Toyota GR86 正式發表，首批 60 輛包含手排與自排雙選擇

▲ 152.8 萬起！Toyota GR86 正式發表，首批 60 輛包含手排與自排雙選擇
▲ 152.8 萬起！Toyota GR86 正式發表，首批 60 輛包含手排與自排雙選擇

2GameSome - 有車賞

2022-08-18 21:55:00

Toyota 總代理和泰汽車於 8 月 18 日假台中麗寶國際賽車場舉辦全新 GR86 上市發表會。86 自 2012 年正式導入台灣市場以來，累積銷售至今已突破 2 千台，今年更迎來 10 年一度的大改款，融合 GAZOO Racing 賽道血統，以 GR86 之姿正式登場。GR86 不僅升級 2.4 升水平對臥引擎，更同步販售手排與自排車型，此外，瞄準喜歡性能車的年輕客群，特別結合 Web3 創意行銷手法，發行 Toyota 首款 GR NFT！

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融合 GAZOO Racing 血統

本次由 GAZOO Racing 團隊以「Smile behind the wheel」作為全新 GR86 的開發理念，並汲取眾多賽道經驗、量身調校性能，強化操控極限。

全新 GR86 於台中麗寶國際賽車場發表。
全新 GR86 於台中麗寶國際賽車場發表。
升級全新2.4升水平對臥引擎

GR86 搭載全新 FA24 水平對臥引擎，排氣量提升至 2.4 升，最大馬力達到 234 ps，在 3,700 轉時即可產生最大 25 .5kg-m 的扭力。同時，低重心的車身設計、以最適化比例採用輕量、高抗扭剛性鋁合金鋼材，搭配前保桿空力鰭及車前/車側導流氣孔，進一步提升 GR86 在空氣力學上的表現。前後懸吊系統則經 GAZOO Racing 團隊專屬調校，提供消費者更精準的操駕回饋。

安全系統方面，自排等級升級搭載 EyeSight 系統，包含 ACC 全速域主動式車距維持定速系統、PCB 預警式防護系統、LDW 車道偏離警示功能、以及 PCTM 預防碰撞油門控制系統等。全等級更標配 BSD 盲點偵測警示系統、RCTA  後方車側警示系統、倒車影像輔助系統等安全警示，以及 7SR S氣囊。

GR 家族設計語彙嶄新外觀

以低重心打造的全新 GR86 外觀，呈現修長、跑格化的車身線條。前進氣壩設計上融入 GR 專屬 Functional MATRIX 設計語彙，突顯 GR86 晉身成為 GR 家族的一員。鋁圈則採用 18 吋鋁合金霧黑輪圈，並配備米其林跑胎。

同時，7 吋多功能數位儀錶板除了有 GR 專屬開機畫面外，可選擇顯示多種車輛參數，呈現如 G 值雷達圖、動力扭力曲線、賽道圈數等不同參數組合，並透過類戰鬥機艙之按鈕設計，以及可連結 Apple Carplay 與 Android Auto 之 8 吋影音主機。

結合 Toyota 首款 NFT 抽免費半年 GR86 體驗

伴隨 GR86 上市，Toyota 品牌同時宣布將進軍 Web3 的元宇宙世界，發行 Toyota 在台灣的首款 NFT – GaRage 86，首創將 NFT 結合「GR86 半年免費試乘」的實體賦能。

GaRage 86將限量發行400組，可至活動網站(http://www.toyota.com.tw/event/grnft) 登錄資料參加 NFT 抽獎，得獎者只要全程參與活動，即有機會獲得「GR86 半年免費試乘」、「GR86 兩天一夜試乘」、「GR 賽道活動」及「GR限量手錶」等多項超值實體賦能，Toyota 未來也將推出更多 Web3 的相關應用。

發表會當天 2GameSome 也於第一時間於麗寶賽車場進行試駕體驗，精彩試駕影片敬啟期待！

車型

GR86 6MT

GR86 6AT

建議售價

152.8 萬

156.8 萬

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