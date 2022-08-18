Toyota GR86 152.8萬起，手排+自排兩車型首批限量60台!

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承襲經典 融合GAZOO Racing血統
1983年上市之AE86，是Toyota品牌最經典的後驅跑車，在日本、甚至全世界，均有熱情擁護者。爾後，Toyota在2012年發表Toyota 86，繼承經典後驅跑車之名，也獲得顧客一致好評。在全球車迷引頸期盼下，本次由GAZOO Racing團隊以「Smile behind the wheel」作為全新GR86的開發理念，並汲取眾多賽道經驗、量身調校性能，強化操控極限。不僅傳承86之熱血駕馭精神，更提供消費者極致的駕馭樂趣！
純粹駕馭體驗 升級全新2.4升水平對臥引擎
GR86搭載全新FA24水平對臥引擎，排氣量提升至2.4升，且最大馬力達到234 ps，在3,700轉時即可產生最大25 .5kg-m的扭力註1，提供動力十足、超乎想像的加速體驗。同時，低重心的車身設計、以最適化比例採用輕量、高抗扭剛性鋁合金鋼材，搭配前保桿空力鰭及車前/車側導流氣孔，進一步提升GR86在空氣力學上的表現。前後懸吊系統則經GAZOO Racing團隊專屬調校，提供消費者更精準的操駕回饋。
安全系統方面，自排等級升級搭載EyeSight系統，包含ACC 全速域主動式車距維持定速系統、PCB 預警式防護系統、LDW車道偏離警示功能、以及PCTM 預防碰撞油門控制系統等。全等級更標配BSD 盲點偵測警示系統、RCTA 後方車側警示系統、倒車影像輔助系統等安全警示，以及7SRS氣囊，全面守護駕駛者安全註2。
GR家族設計語彙嶄新外觀 高科技質感內裝
以低重心打造的全新GR86外觀，呈現修長、跑格化的車身線條。前進氣壩設計上融入GR專屬Functional MATRIX設計語彙，突顯GR86晉身成為GR家族的一員。鋁圈則採用18吋鋁合金霧黑輪圈、呈現飽滿的輪拱線條，並配備米其林跑胎，動感帥氣兼具性能表現。
同時，7吋多功能數位儀錶板除了有GR專屬開機畫面外，可選擇顯示多種車輛參數，呈現如G值雷達圖、動力扭力曲線、賽道圈數等不同參數組合，並透過類戰鬥機艙之按鈕設計，以及可連結Apple Carplay 與Android Auto之8吋影音主機，大幅提升內裝車室之科技感。
結合Toyota首款NFT 抽免費半年GR86體驗
伴隨GR86上市，Toyota品牌同時宣布將進軍Web3的元宇宙世界，發行Toyota在台灣的首款NFT – GaRage 86，首創將NFT結合「GR86半年免費試乘」的實體賦能，展現Toyota在虛實整合的大膽創意，是台灣難得一見的創舉。
GaRage 86將限量發行400組，喜愛Toyota GR及GR86的粉絲們即日起至8/22，可至活動網站 (http://www.toyota.com.tw/event/grnft) 登錄資料參加NFT抽獎，得獎者只要全程參與活動，即有機會獲得「GR86半年免費試乘」、「GR86兩天一夜試乘」、「GR賽道活動」及「GR限量手錶」等多項超值實體賦能，Toyota未來也將推出更多Web3的相關應用，與線上粉絲創造更緊密的互動。
即日起，Toyota GR86將於全台Toyota展示中心正式展售。消費者可親臨展間實際感受Toyota車款魅力。相關資訊亦可上Toyota 網站: http://www.toyota.com.tw查詢。
| 車型
| GR86 6MT
| GR86 6AT
| 建議售價
| 152.8萬
| 156.8萬
註2各項安全配備作動均有條件限制，相關內容請洽各地經銷商參考車主手冊。