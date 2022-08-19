勤崴國際與VicOne攜手合作成功導入車用IDPS，提升自駕巴士控制系統安全性。

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藉由完整保護車輛關鍵電子控制單元(ECU)，與即時蒐集車內偵測記錄與遙測資料發送到VSOC Platform進行分析，能大幅強化自駕巴士系統資訊安全性，協助相關營運人員掌握最新車輛運行狀態，擴大資安防禦視野並適應未來法規變化。雙方下一階段並將著手規劃於勤崴其他場域的自駕巴士技術合作，在智慧運輸領域再添成功應用實證。本次勤崴國際與VicOne攜手在桃園虎頭山專為自駕車周邊各項技術合作所打造的開放場域中進行實證，成功於勤崴國際所開發的自駕巴士車輛控制系統中導入VicOne車用入侵偵測保護系統，對於此項合作，勤崴國際自駕車推手林映帆副總表示：「勤崴自四年前投入自駕車市場，結合本業電子圖資、自動導航、車聯網等豐富經驗優勢，積極與業界各領域夥伴合作，加速推動更多創新營運模式。這次很高興能與在車用資安專業領域有深厚基礎的VicOne合作，共同為了提升大眾運輸車輛自動化及車聯網安全而努力，讓更多未來的創新應用佈局奠基在資安穩固的基礎之上。也讓整體遠端監控及自駕安全更升級。」VicOne戰略夥伴關係副總裁蔡木本表示：「資訊安全是城市智慧交通發展不可或缺的重要環節，因此唯有在設計階段就將資安納入考量，自駕車輛才能具備回應各樣不確定新型態威脅的能力。很高興我們能發揮車用資安領域專長，和勤崴國際攜手強化自駕巴士安全性。這次合作不僅為台灣城市交通安全樹立全新里程碑，相信透過Secure by design概念落實資安在軟體系統開發的重要地位，將更能大幅提升台灣整體自駕車產業鏈競爭力，以最省力有效的資源符合國際車廠資安法規要求。」VicOne車用入侵偵測保護系統 (IDPS) - xCarbon，能適用於不同汽車電子電氣架構(EEA) 並針對各種電子控制單元(ECU)用途設計，能夠及時提供警報，加強對未來威脅的保護。VicOne系列車用資安防護方案，將提供車廠及系統供應商從初期設計、軟體更新服務至安全滲透測試等完整的資安防護，結合趨勢科技最新、最即時的汽車資安威脅情報，能夠完整涵蓋威脅辨識、偵測、分析、回應和復原等五大面向，透過單一整合平台使管理車輛資安監控中心(Vehicle Security Operation Center, VSOC)更即時且全面地監控、關聯和可視化威脅，為佈建車用資訊安全策略與解決方案的最佳夥伴！