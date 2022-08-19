【試駕】BMW i4 eDrive40讓我願意願從油跳槽到電

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由於車廠開始推廣電動車，因此從去年至今陸續試駕過不少電動車，座艙格局、動力加速與續航力等整體表現都給人良好印象，不過多數為休旅車設定，因此總覺得少了些樂趣，當然也有性能取向設定的車款，但車價就非一般人所能負擔，直到近日試駕到BMW i4 eDrive40，各項表現讓我願意放棄內燃機跳槽到電動車。
i4 eDrive40並沒有特立獨行造型，而是採和4系列Gran Coupe相同的設計，就連車身尺碼也都維持相同設定，由於先前對4系列Gran Coupe的造型頗有好感，相對自然也能接受i4 eDrive40，不過為了突顯電動車身分，在水箱護罩、廠徽、後下飾板等處配置藍色飾框妝點，而配置的M空力套件讓整體造型多了一股運動化氣息。
但在座艙方面i4 eDrive40就和4系列Gran Coupe有些微不同，在整體格局基礎下，i4 eDrive40配置由12.3吋數位儀表和14.9吋中控螢幕組成的曲面螢幕，由於配備曲面螢幕因此介面也採最新的iDrive 8.0系統，雖操作介面不同於iDrive 7.0，但整體操作邏輯還算直覺，加上仍配有熟悉的iDrive控制旋鈕，因此很快就能適應。除了中控介面不同，數位儀表顯示及操作也有改變，和2系列Active Tourer相同可依喜好及欲顯示資訊自行選則介面。配備方面有提供無線充電、無線Apple Carplay/Androud Auto、抬頭顯示器、手機數位鑰匙、主動車距定速控制、主動車道維持等。
雖然外型配座艙格局和4系列Gran Coupe幾乎相似，不過在動力輸出部分可就大不相同，i4 eDrive40配置83.9kWh電池模組和一具電動馬達，提供340hp/43.8kgm最大動力，此性能別說420i Gran Coupe，就連430i Gran Coupe也無法企及，這也是我願意從內燃機跳槽至電動車的原因之一。
實際上路正常踩踏i4 eDrive40並未有想像中暴力，反而表現出和內燃機車型相似的反應，但這只限於正常行駛。帳面數據雖無驚人規格，不過在電動馬達啟動即全數湧現能量的特性推動下，只需稍加對油門施加壓力立馬就能感受到強勁推力，更別說若進一步深踩，隨即而來的就是一股強烈的貼背加速力道。我忘了說這是在Comfort模式，如果是Sport模式，方才所有感受與力道全都會進一步放大。
4系列Gran Coupe 動態操控就已有不俗表現，而i4 eDrive40基於相同架構打造，加上需選配的Racing Package套件有包含M跑車化電子懸吊，因此整體自然也有靈活俐落的相似調性，在此個性下i4 eDrive40還因電池模組配置位置，甚至讓路感表現顯得更低沉。不過i4 eDrive40畢竟非運動化取向車型，因此在Comfort模式彎中重心稍高，但只要將模式切至Sport，懸吊支撐回饋與側傾都會變回熟悉且富樂趣的表現。由於i4 eDrive40車重已達2,050公斤，購入後建議可將輪胎進行升級，有助於提升動態表現。
之所以一直提到i4 eDrive40和4系列Gran Coupe的比較，除車身尺碼設定與配備和座艙格局相似外，i4 eDrive40給予比430i還要更強大的性能，反觀內燃機車型在相同的預算下只能選擇420i Gran Coupe。至於要如何選？如果你的用車習慣符合WLTP測試下最多590公里續航里程，及205kW充電10分鐘可補充164公里行駛里程和不常長途往返，可以考慮i4 eDrive40。