Acura Precision Concept概念休旅提前演示品牌首款電車的設計走向

我是廣告 請繼續往下閱讀
Acura所展示的這部Precision Concept電動概念休旅，其外型是以一部義大利豪華快艇作為其設計靈感，透過強烈線條所勾勒出的輪廓在視覺上融合著優雅、藝術及和諧感受，Acura全國銷售副總裁Emile Korkor表示：Precision Concept的造型可視為電動車產品設計面的未來走向，包括將在2024推出的首款純電休旅也是以此概念車作為設計發想，以往我們致力提供顧客最全面的性能體驗，未來這項傳統也將延續在電動車世代上。
相較於俐落流線的外觀造型，車艙採用的是溫暖木質搭配高檔皮革所營造的舒適氛圍，在內部你可以發現許多高級且對環境友善的可持續性材質，例如以有機皮質所包覆的座椅，方向盤本體與鋁質飾條皆以回收材質製作，眼前所及的木質飾板則是通過FSC森林管理委員會所認可的永續木材所製，盡可能地降低對環境的破壞。
另一方面方向盤造型就顯得相當前衛，非圓形的不規則輪廓其靈感是源自於F1方程式賽車，甚至在駕駛模式上還多了一個稱為“Instinctive Drive Mode” 的模式，可將儀表介面變為熱情的紅色調來提升熱血的賽車風格，若選擇“Spiritual Lounge mode”時，方向盤便會自動收折騰出更大的座艙空間，另外空調出風口則會吹送舒緩心情的精油香氛，同時氣氛燈會以水波紋的方式流動，讓車內乘客徜徉在完全放鬆的行車環境。Precision Concept概念車也將出現在本週開幕的Pebble Beach Concours d’Elegance活動上，展期從8/19至8/21。