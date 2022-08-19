跟著A辦、飯店當房東　財經專家指點抗通膨金律

美國公佈最新的7月份CPI（消費者物價指數）年增率已有回落，從上個月的9.1%降至8.5%，顯示通膨略有降溫，但為了持續打壓通膨，預估美國聯準會下半年仍將持續升息，在物價指數持續走高的全球經濟環境下，民眾要如何看緊荷包有效對抗通膨？資深財經專家盧燕俐指出，想有效對抗通膨，除了買美元之外，Reits（不動產投資信託）和地段佳的房產，也是布局的方向之一。盧燕俐建議民眾現階段的置產心態，以長線持有，杜絕短期炒作，選擇地段佳、格局好、有口碑的建案，仍有機會保值與增值。
台中巿政七期，因有豪宅、地標級商辦持續興建，一直是眼光精準購屋族的首選。出身台中、長期關注台中發展的盧燕俐說明，位於蛋黃區的七期，是台中巿政中心所在地和商業經濟發展的重心，更是中部富豪最愛的置產區域。尤其在巿政路、河南路口的台中新地標「台中之鑽」即將在2023年建置完成，首棟高度超過200公尺的商業摩天大樓，規劃銀行、辦公室、會議室、商場、並引進萬豪頂級飯店系統等利多，再加上誠品已宣布將以7,500坪的規模進駐市政路運營，未來七期華爾街聚落必將吸引更多企業進駐、帶動週邊主題商場、星級飯店的蓬勃發展，十足滿足高端居住者的需求。
七期新市政中心為台中商辦市場指標區域，13年來共新增13棟商辦，既有的CBD時代廣場、鼎盛BHW及NTC國家商貿中心，形成最夯商辦鐵三角，未來有台中銀行投資興建的超高摩天商辦大樓—台中商銀百億總部「台中之鑽」，與鐵三角近距離，預估將形成商辦四大金剛，商辦的租金行情，不輸台北市內湖科技園區的水準。
不只是台中市頂級商辦群聚的商業、貿易中心，七期更是五星級酒店的戰場，已營業的林酒店、日月千禧酒店，以及未來將有的台中之鑽萬豪酒店、豐邑建設喜來登飯店，以及尚未公開名稱的國際酒店也在積極興建中。台灣最具影響力的文創平台「誠品生活」，即將也在台中七期，展開7500坪的大型店面，規模大於誠品生活南西，為誠品歷年在中南部的最大店點。
看好萬豪誠品生活圈，興富發集團以精準的選地智慧，在具備超越台北信義區巿中心優勢，兼具政治、金融、商業、藝文、百貨、飯店等重大機能的七期核心巿政路上，與河南路的雙大道地段，位於台中之鑽、萬豪酒店預定地旁，推出的年度代表作「巿政新鋭」，成為近期置產的強勢亮點，綜觀台中七期，多數為百坪以上的豪宅產品，「巿政新鋭」擁有低門檻首付40萬元起的小坪數規劃，不僅符合外商人士對租屋的需求，更成為置產族群購屋、長期投資或為下一代準備的首選區位。
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