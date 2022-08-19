COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

新型心電圖14天監測　揪「心律不整」

新型心電圖14天監測　揪「心律不整」
新型心電圖14天監測　揪「心律不整」

健康醫療網

2022-08-19 20:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】65歲林先生，過去身體狀況並無大問題，但最近1年多來，開始出現陣發性心悸現象，嚴重時甚至還會昏厥。為此，林先生曾到過數家醫院心臟科門診求診，醫師幫其安排一系列檢查包含生化血液檢查、靜態心電圖、胸部X光片及心臟超音波，但都未發現明顯異常狀況；也做過24小時的心電圖檢查，但僅看到偶爾心跳異常，醫師無法解釋其不明原因的昏厥狀況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「心電圖貼片」連續偵測　提升診斷率

安南醫院心臟內科主任林志展表示，由於患者狀況較為特殊，因此安排新型的14天連續性「心電圖貼片」檢查，這是一種利用單一貼片，貼在患者胸前，並完整記錄連續14天的心電圖檢查，輕薄短小的設計，可減少連續偵測對患者生活品質的影響，延長偵測時間更可針對發作頻率不一，且相對次數少之心律不整的患者，提升診斷率。

病竇症候群　「永久性心臟節律器」改善病症

林志展說明，根據患者14天心電圖貼片的檢查結果顯示，其有「病竇症候群」，在記錄過程中發現有幾段時間，其心跳會降到30下左右，經安排住院裝置「永久性心臟節律器」後，患者心悸情形不但大幅改善，且不再出現昏倒情形，也總算放下心中大石頭。

客觀數據判讀　協助早期診斷

林志展醫師指出，心律不整症狀的診治，除患者主觀症狀外，醫師尚需要儀器來紀錄心律不整的客觀數據，才能夠可以有明確診斷。相較於傳統24小時心電圖的檢查來說，14天心電圖貼片是心臟科醫師在早期診斷心律不整上，不可多得的得力好幫手。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54836

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

世衛：最易染疫族群應接種COVID-19第2劑加強針

免驚！農曆七月鬼壓床　其實是「這疾病」惹禍

大口喝飲料小心！女誤吞蓋子塑膠片卡食道　醫內視鏡取出

中國貫徹清零魚蝦也不放過　新增病例仍逼近3千

我是廣告 請繼續往下閱讀