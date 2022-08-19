新型心電圖14天監測　揪「心律不整」

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安南醫院心臟內科主任林志展表示，由於患者狀況較為特殊，因此安排新型的14天連續性「心電圖貼片」檢查，這是一種利用單一貼片，貼在患者胸前，並完整記錄連續14天的心電圖檢查，輕薄短小的設計，可減少連續偵測對患者生活品質的影響，延長偵測時間更可針對發作頻率不一，且相對次數少之心律不整的患者，提升診斷率。
病竇症候群 「永久性心臟節律器」改善病症
林志展說明，根據患者14天心電圖貼片的檢查結果顯示，其有「病竇症候群」，在記錄過程中發現有幾段時間，其心跳會降到30下左右，經安排住院裝置「永久性心臟節律器」後，患者心悸情形不但大幅改善，且不再出現昏倒情形，也總算放下心中大石頭。
客觀數據判讀 協助早期診斷
林志展醫師指出，心律不整症狀的診治，除患者主觀症狀外，醫師尚需要儀器來紀錄心律不整的客觀數據，才能夠可以有明確診斷。相較於傳統24小時心電圖的檢查來說，14天心電圖貼片是心臟科醫師在早期診斷心律不整上，不可多得的得力好幫手。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54836
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