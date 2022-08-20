斷捨離好難！網一致公認「最難丟物品」：1理由丟不下手
斷捨離風潮不斷，甚至有越演越烈的趨勢，「極簡」成為時下最流行的生活風格。許多人開始著手整理、丟棄家中閒置物品，希望換取乾淨的生活空間，讓人生、精神也更乾淨自由，但在斷捨離的過程中，仍有許多物品捨不得丟棄。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》分析網友公認最難斷捨離的物品，衣服、家具、照片、信件全上榜。
「斷捨離」意義是指藉由整理、丟掉生活雜物，換來空間與心靈的自由。觀察關於斷捨離的網路話題發現，最難丟的不是充滿回憶的紀念物，反而是令人意想不到的衣服、外套。日前有網友在論壇上發布「最捨不得斷捨離的東西是什麼」，引起眾人熱烈討論：「已退流行的衣服，不想穿但也捨不得丟掉」，認為衣服款式雖然容易隨著潮流淘汰，但卻覺得還沒穿壞就丟掉很浪費，久而久之便囤積許多。
另有人大嘆：「捨不得丟小尺碼的衣服，總覺得未來瘦下來還可以穿」，認為將來總有一天還會穿得下，也有網友表示藉由小一號的衣服可以激勵自己減肥，種種理由都讓衣服成為最難斷捨離的物品。除了衣物之外，難以處理的家具也榜上有名，網友表示：「家裡一大堆大型家具都懶得處理，所以囤積在那邊」、「我家就有壞掉沙發、不用的櫃子，可是都懶得丟」，大型家具的處理過程太過繁瑣，還要再另派回收業者或垃圾車處理，過程十分麻煩，降低民眾斷捨離欲望。
電子產品、信件卡片等充滿回憶的物品，也是民眾提到最難斷捨離的物品，網友們認為：「舊手機讓我想起使用它的那段時光，它就像是我生命裡的某一部份，真的難以割捨」、「小時候的紙條卡片最捨不得丟」，承載著珍貴感情的卡片和信件，對許多人來說都無法狠下心丟棄，大嘆若是丟掉這些物品，就像過去某部分的自己也消失了。不過另一招斷捨離方法就是把實體信件拍起來，卡片、作品數位化後不僅可騰出空間，也保存了美好回憶。