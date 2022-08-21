七美帽超可愛！古怪台灣地名帽爆紅 網見台北市長款嗨了
澎湖七美鄉公所日前委託廠商，幫忙設計有當地特色的帽子，結果意外在網路上引起討論，因為其Logo相當有創意，讓不少網友敲碗自己的鄉鎮也想要有專屬帽，果然設計團隊也不負眾望，不僅真的陸續推出，甚至還有「未來台北市長」的款式設計草圖，讓不少人朝聖嗨爆直呼「真的有創意！」
臉書粉專「地圖製造 MakeWorld.tw」日前發布貼文，透露日前收到七美鄉公所的委託，設計了一款簡單明瞭、辨識度高及年輕人喜歡的帽子，原本是設計團隊發想為「七個美」，於是就在帽子上方寫下「美美美美美美美」，沒想到七美鄉長非常喜歡於是答應製作，實品拿到後也立刻戴上拍照，還露出一抹的微笑，相當的可愛。
然而有了成品之後，不少網友開始敲碗各地有數字的地名「跪求三重」、「高雄那邊可以從一到十XD」、「萬丹要怎麼辦XD」、「萬里區表示：......」、「萬里的直接變成毛巾做一整條的」、「鄉長好眼光，知道這種產品會爆紅，已經是先驅」、「雙溪不就兩個溪？」、「八德路過」、「澎湖也有二崁感覺也很適合」。
然而「地圖製造 MakeWorld.tw」還真的製作了網友們引頸期盼的「萬系列」帽子，只要是有萬字的地名，帽子上的字樣直接被疊滿，讓不少網友笑到不行；然而最巧的是，這次台北市長選戰，候選人包括陳時中、黃珊珊、蔣萬安名字都有數字，因此「地圖製造 MakeWorld.tw」也設計草圖，包括「十個中」、「三個刪」以及「萬個安」，讓許多支持者湧入表示「天啊.....台北市長款我可以」、「這個會不會太剛好XD都有諧音數字」。（編輯：張嘉哲）