台商喝酒應酬竟半身癱瘓！輕忽心血管風險釀二次中風

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄長庚神經內科部腦血管科林宏昇主任表示，大部分來看診的中風病人年齡約65-70歲，這名病人在60歲左右就中風2次以上，有很大一部分的原因是生活型態所致。以往也遇過不少病人因生活習慣不佳導致中風，最後肌肉無力、半身癱瘓。觀察中風患者就會發現多數都有抽菸、酗酒的壞習慣，但因為健康危害不會立即產生，所以也最難改變。其實許多心血管事件不會立即致死，發作後帶著半邊癱瘓活下來才更痛苦，林主任笑嘆，「雖然有點像恐嚇，但是這的確是事實」。醫師提醒，動脈硬化屬於全身性疾病，長期發展會導致心絞痛、心臟病、中風等風險增加，故其治療首先要盡量降低危險因子，一旦輕忽控制，治療效果就容易打折扣。
林宏昇主任表示，中風危險因子大致可分為三種，分別是代謝風險（如三高、肥胖、腎臟病等）、行為風險（如缺乏運動、抽菸、酗酒等），以及環境風險（如空汙、溫差太大等），約九成中風患者罹病原因都可歸因於這3類。然而，對於飲酒是否會增加中風機率，林主任也進一步解釋，過往有些研究顯示「適當飲酒」有助於降低中風風險，但也有研究認為酒精不利於患者健康，目前醫界尚無明確共識。不過「過量飲酒」的確會造成問題，一般醫學上會建議女性每日飲酒量不宜超過1杯（葡萄酒120-150c.c、啤酒330c.c、威士忌30-40c.c等），男性則不宜超過2杯。若出現中風前兆，如手腳或臉部突然單邊發麻或無力，或者單眼或雙眼視力突然模糊，務必提高警覺，盡速就醫診斷。
疫情期間自行停藥當心中風再度報到 對藥物有疑慮應先與醫師討論
現今尚無治療方法能直接逆轉動脈硬化，但中風患者仍然可透過藥物、生活型態改變等方式，減緩疾病進展，達到預防再次中風的目的。林主任表示，曾有過中風病史的人，再次中風的風險很高，周邊血管動脈硬化或其他心臟疾病風險也會高很多，反之亦是如此。此外，研究發現已有中風病史但未使用預防用藥作「次級預防」者，短期之內中風再發作的機率更高，甚至會更嚴重。目前臨床普遍使用抗血小板藥物做預防中風的藥物，阿斯匹靈是其中最常使用的藥物之一，但長期服用可能導致胃潰瘍、胃出血等腸胃道出血副作用。林主任表示，以過往診治經驗來看，約有10%病人在治療後會開始抱怨腸胃不適，若患者在治療期間有異常，可與醫師討論安排是否消化性潰瘍診斷，更換其他治療選擇。
另外，林宏昇主任感嘆，近期有許多民眾害怕染疫就不回診拿藥，再見面往往就是第二次中風發作，不回診的病人數量與疫情嚴重前相比至少有2-3倍的落差。此外，診間也常遇到病人因預防用藥無明顯療效、認為防疫比預防中風更重要，或覺得中風後肌肉持續無力是藥效不佳就自行停藥的狀況，「這些都是錯誤觀念」。林主任強調，次級預防用藥的目的並非解決症狀，而是防止急症再發作，民眾從自己中風未再發作就可看出預防用藥的效果，「其實沒事就是好事」，因此切勿因為害怕染疫或不了解後續風險，就輕忽了定期回診及預防治療的重要性。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。