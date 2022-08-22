張韶涵瘦成紙片人！秀超狂肌肉線條 40歲最新樣貌掀熱議
女星張韶涵在戲劇及歌唱都有亮眼的表現，2003年她飾演偶像劇《海豚灣戀人》中的女主角而廣為人知，該劇片尾曲〈遺失的美好〉也成為她的代表作，後來張韶涵唱紅了〈隱形的翅膀〉、〈歐若拉〉等多首歌曲，成為高人氣女藝人。近年來她將演藝事業重心移往中國大陸，日前她在社群媒體上發出一系列美照，身材纖細宛如紙片人的她，罕見秀出超狂背肌，40歲的最新樣貌曝光！
擁有一雙水汪汪大眼睛的張韶涵，有「電眼娃娃」之稱，今年40歲的她身材依舊保養得非常好，近日她曬出了多張日常出遊照，照片中她身穿黑色短版貼身背心，搭配寬鬆的藍色牛仔褲，率性的打扮露出纖細的小蠻腰，身材雖薄如紙片人，平坦腹部上的肌肉線條卻清晰可見，美照一出也引發網友紛紛留言讚嘆：「身材真好，這小馬甲線」、「瘦但有肌肉」、「沒有人可以不老，但是張韶涵可以」。
而另一張照片則是張韶涵的背影，只見她隨性的將頭髮紮起來，雙手高高舉起露出美背，緊實的背肌以及性感的肌肉線條，讓粉絲全都看傻了眼。張韶涵不僅身材沒有一絲贅肉保養的超好，臉上的皮膚也是光滑無暇，完全看不出來已經40歲了。據報導，她曾在節目上坦言自己花很多時間鍛鍊，認為歌手除了要有肺活量，還有要（身體）線條，所以會盡量讓自己維持在最佳狀態。