特企／基隆潮境海灣節登場！快來感受熱情及甩開「帆」惱
自2018年起開始舉辦的「基隆潮境海灣節」今年已邁入第五個年頭，延續往年慣例，以海為核心並且結合產業與觀光，規劃一系列的夏季活動，以三大潮體驗為主軸，包含「潮海洋」基隆帆船賽與各項水上消暑行程，像是「帆船體驗營」、「SUP體驗營」、「獨木舟體驗營」，「潮音樂」搖滾音樂祭、山海市集及「潮漁村」文化走讀體驗營，都在8-9月邀請大家這個夏天一起到基隆，直接感受到海洋的魅力。
其中「獨木舟體驗營」則是從8月6日開始舉行，活動地點位於潮境公園的生態保育區，讓大家在遊憩期間除了體驗獨木舟的樂趣之外，也能更進一步認識海洋生物，並且在教練的帶領下帶走海面上的廢棄物，共同替海洋生態保育盡一份心力！其各項課程皆透過專業教練團隊帶領，讓大家可以盡情地暢玩水上活動，從海上角度欣賞大自然的美，非常適合情侶和親子一起同樂！
今年基隆潮境海灣節最受矚目的「潮音樂」系列，則是結合基隆帆船賽，以《帆‧不凡》為主題，8/28 13:00-21:00在碧砂漁港舉行一場熱鬧非帆的音樂盛會，並攜手基隆區漁會每年最受期待的海鮮啤酒節共同舉辦。今年演出卡司有怕胖團、拍謝少年、神棍樂團、無妄合作社、夕陽武士、拾參羊樂團及殺時間樂隊，，一起透過搖滾，嗨出屬於基隆的海派人情味，現場還有山海市集，串聯山海美味及文創產品的展售，將成為夏日最Chill的音樂饗宴，邀請大家從早到晚欣賞精彩的帆船賽及一起享受潮搖滾音樂、大啖新鮮美食，攜家帶眷感受熱情及甩開煩惱。
更多活動詳情及報名資訊請上潮嚮．山海基隆粉絲團(https://www.facebook.com/ilovekeelung)、潮境海灣節官網(www.chaojingbay.com.tw)或上網搜尋「基隆潮境海灣節」！